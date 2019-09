Carolina Soto se refiere al difícil momento que vivió en su adolescencia: "Estuve con bulimia"

A mediados de marzo, Carolina Soto se sometió a una cirugía de manga elástica. El procedimiento la ayudó a reducir su estómago y a disminuir su peso. Desde la operación, bajó 26 kilos y pasó de la talla 42 a la 38.

Ayer, la cantante visitó Tu vida, tu historia. En el programa conducido por Jean Philippe Cretton y Camila Recabarren habló de los problemas que enfrentó por su peso. Cuando era adolescente, una persona ligada a la música le hizo un comentario que le afectó. Le dijo que tenía que bajar unos kilos o subir de peso para ser cantante, pero que así no podía continuar.

"Empecé a hacer dietas un poco obsesivas. Y entré en el mundo de no aceptarme, en el fondo es no tener una aceptación de lo que eres, de lo que tienes y de poder vivir con eso y mejorarnos", sostuvo. Cuando tenía, aproximadamente, 13 años, la ex coach de Rojo sufrió de un trastorno alimenticio.

"Estuve con bulimia en un momento de mi adolescencia. Siempre me he querido dedicar a la música. Entonces, obviamente, la televisión te mostraba en ese tiempo que la gente más flaca era la que tenía que estar ahí. Los estándares de belleza eran de una forma (…) Tenía esa lucha de verme mejor", sostuvo.

"Fue de un momento a otro. Dije 'si yo hago esto (vomitar), a lo mejor tendré los resultados que yo quiero tener"", dijo. "Era comer grandes cantidades y vomitar", agregó.

La intérprete asegura que su problema no fue tan "profundo" y que pudo pararlo a tiempo. Le puso fin cuando fue a cantar al funeral de una joven de 23 años con bulimia que falleció de un infarto. "Ahí se detuvo el tiempo y dije 'no', lo estoy haciendo fatal", relató.

Su familia no sabía de su enfermedad en ese momento. Sin embargo, una vez su mamá la pilló. "Después lo volví a hacer de nuevo y mi mamá me cachó. Fuimos al doctor, al psicólogo y todo. Ahí empezó un proceso. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para decir 'no' (…) No es fácil decir nunca más", reconoció la artista.

