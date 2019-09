Pamela Díaz y su relación con Carola de Moras: "Trabajé tres años con ella sin saludarnos"

Pamela Díaz visitó el estelar No culpes a la noche, donde abordó su relación con Carola de Moras, su ex compañera de matinal. "No me cae bien. Trabajé tres años con ella sin saludarnos, ambas. De hecho, el Rafa trataba de unirnos y no había caso. Yo le dije un día 'no lo hagas más, porque es desagradable obligarme a mí, cuando ella tampoco quiere saludarme"", sostiene.

La "Fiera" aclaró que ninguna se quería saludar. "No tenemos nada en común. Cuando dije que era la mala copia de la Tonka Tomicic, me echaron. Me quitaron mi sueldo, todo, que me parece bien porque cuando uno habla mal de alguien pueden echarte cuando quieren. Yo le pregunté a mis ejecutivos si me echaron porque tenían que echarme o porque alguien había pedido mi cabeza. Y mis ejecutivos, políticamente correctos que me echaron porque correspondía, me dijeron que no había sido (de Moras)", comenta.

Después de un par de meses, se enteró que la habían echado porque la ex animadora del Festival de Viña del Mar había "pedido su cabeza". "Yo por mucho que me lleve mal con alguien, jamás la podría echar, o decir 'quiero esto o sino no estoy acá'. Me cuesta mucho porque tiene hijos, tiene familia, tú no sabes si tiene una persona enferma… Cuando pasó eso, dije 'no quiero nunca más, chao, no la quiero ni cerca"", relata.

La conductora de Viva la Pipol cree que a Carola le dolió mucho que dijera que es una mala copia de Tonka. Además, aseguró que sigue pensando lo mismo. Cuando sus ejecutivos le preguntaron la razón de sus dichos, ella dijo "porque lo pienso y porque sé que es así", concluye Pamela Díaz.

