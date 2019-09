Anita Alvarado se quiebra al recibir emotivo saludo de su hija Angie desde Australia

Ayer, Anita Alvarado visitó No culpes a la noche. En la instancia, la "Geisha" habló de sus nueve hijos y recibió saludos por parte de algunos. En esta dinámica, Angie Alvarado, su hija mayor, le envió unas emotivas palabras desde Australia, lugar donde vive y estudia.

"Decirle que la amo inmensamente, no hay día que no la extrañe. Es una mamá increíble, nadie le puede decir lo contrario. Me siento orgullosa de ella… feliz. No quería llorar. Te mando un beso. Y extraño muchísimo lo que hacíamos nosotras, por lo menos, una vez a la semana, solitas las dos. Eso lo extraño infinito", sostuvo la ex Pelotón. Cuando Angie estaba en Chile, todas las semanas salían a almorzar y a conversar.

Anita se quebró al escuchar a su primogénita. "Esa niñita ha sido tan parter. Yo agradezco a Dios porque está con su hermano… Ella se las ha sufrido todas conmigo. Antes de que pasara este tema, ella no se quería ir de Chile. Y yo vi sufrir a mi hija", señala.

Entonces, ella le compró los pasajes para que viajara. "Si no lo hago, tú no te vas a ir", le dijo a su hija. "Cuando me preguntan si la echo de menos, digo que 'no'. El día en que diga que la echo de menos, es porque mi hija está mal allá y yo esté mal acá. Está bien y estoy feliz por ella y por mi hijo", dice.

Hace unas semanas, Anita Alvarado atravesó un difícil momento. La actual pareja de su exmarido, Estrella Téllez, la acusó de agredirla en un supermercado. La mujer mantiene una relación con Judd Fee, quien se enfrentó en una batalla legal con la "Geisha" tras ser acusado por violencia intrafamiliar.

En el late de TVN, también abordó este conflicto. "Le daría de nuevo la verdad. Le recomiendo que ponga una orden de alejamiento", indica. También aclaró el motivo de la pelea. "Esta mina sin conocerme va y es testigo de él para quitarme a mi hijo", expresa. En el supermecado, ambas empezaron la pelea, según relata Alvarado.

