Alejandra Valle defiende foto en ropa interior de Cathy Barriga: "Su cuerpo, su decisión"

Ayer, Cathy Barriga causó polémica por un saludo que envió a través de redes sociales. La alcaldesa de Maipú compartió una historia en Instagram en la que le deseaba un "buen día" a sus seguidores. Pero lo que más llamó la atención de los usurarios fue la vestimenta que llevaba puesta. La ex Mekano estaba usando pijama y mostraba su sostén.

La publicación ocasionó, de inmediato, repercusiones. En Twitter la imagen generó opiniones divididas, llegando a ser uno de los temas más comentado de la jornada. Por un lado, criticaron que una alcaldesa, encargada de liderar una comuna, se mostrara en ropa interior en redes sociales. Sin embargo, algunos la defendieron y trataron de "cartuchos" a los haters. Además, mencionaron que es su cuerpo y que ella es libre de subir el contenido que desee a su perfil de Instagram.

La edil respondió a las personas que cuestionaron su publicación. "En la playa uno anda con menos ropa, entonces no entiendo", sostuvo en Me Late de UCV. Además, explicó el motivo de la publicación. "Cada uno despierta con el pijama que tiene. Yo siempre duermo con polar… y quizás por eso la compartí, porque duermo súper abrigada siempre. En esta oportunidad, no estaba tan abrigada", señaló.

"Es problema de ella"

Ante las críticas, Alejandra Valle salió a defender a Cathy Barriga. "Creo que las mujeres tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Si lo hizo como cortina de humo para acallar las críticas a su marido por llegar tarde, si lo hizo por llamar la atención, es problema de ella. Su cuerpo, su decisión. El resto, misoginia. Podré tener miles de diferencias valóricas con @cathy_barriga, pero defiendo su derecho a fotografiarse como quiera", señaló en su cuenta de Instagram.

Su suegro, Joaquín Lavín, también le bajó el perfil a la foto en ropa interior. "Fotos así hay muchas, el tema es que cuando fue elegida alcaldesa se puso más recatada. Se puso anteojo, traje de dos piezas, más formal. Una fotito de estas de repente… normalicemos la situación. No sean tan graves", sostuvo el alcalde de Las Condes en Bienvenidos.

"No seamos tan graves", señala @LavinJoaquin respecto a la historia de Instagram de su nuera #Bienvenidos13 pic.twitter.com/xwdHbpY8o7 — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) September 11, 2019

