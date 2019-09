"Jamás he dicho que soy psicóloga": Javiera Acevedo se defiende tras críticas por su nuevo trabajo

Javiera Acevedo está alejada de la televisión, pero se ha desempeñado en otras áreas. Uno de los trabajos que mantiene hoy en día es en un centro médico de Iquique, en donde tiene el cargo de gerente de felicidad. Allí trabaja con un equipo de profesionales que atiende a pacientes con dificultades. "Doy consejos que a mí me gustaría que me diera una persona que yo quiero mucho", sostuvo hace unas semanas al diario La Cuarta.

Sin embargo, a algunos no les gustó su nuevo cargo. En redes sociales, muchos no estuvieron de acuerdo con el rol que desempeña la actriz en el centro de salud iquiqueño. La mayoría de los críticos hicieron alusión a que ella no es está capacitada para ejercer un trabajo relacionado a la salud mental de las personas, ya que no cuenta con estudios en el área ni con título profesional.

La catalogaron como "irresponsable", "negligente" y "dañina". Además, le dijeron que no cualquiera podía llegar a dárselas de terapeuta y que con la salud mental no se juega. Ante los comentarios, Javiera Acevedo respondió vía Twitter. "Todos unos picados, faltas de respeto", sostuvo.

Todos unos picados, faltas de respeto y falta de vocación porque ya dije que no soy psicóloga pero no le hago daño a nadie. Solo hago a personas más felices. Algo que la gente que escribe aquí no tiene idea lo que significa. La felicidad. Mucha suerte para todos ustedes! Brillen! — Javiera Acevedo (@javilarusia) August 31, 2019

En Intrusos, volvió a referirse al tema. "Me llamó la atención la manera en que se lo toman algunas personas, donde me dicen 'oye cinco años de haber estudiado psicología para que tú vengas a quitar la pega'. Jamás he dicho que soy psicóloga. Estoy ahí con un equipo de psicólogos, médicos tratantes de todo tipo, nutricionistas", señala la influencer.

"Yo no le doy remedios a nadie, no los diagnostico. Creo que si uno trata de hacer un bien por una persona que tiene un trauma, o algo así, yo no le voy a dar un mal consejo. Lo escucho, le pongo atención. Hay personas a las que nadie las pesca, que nadie les habla. Entonces, tomémonos las cosas de buen humor. A veces creo que somos un poco graves", agrega.

"Yo solamente quiero dar alegría, yo soy una persona feliz, la gente me quiere", sostiene. Además, mencionó que sus padres están orgullosos de su nuevo trabajo.

Por otro lado, aclaró que la iniciativa es sin fines de lucro. "Eso la gente no lo sabe y no lo tengo porqué decir… Yo no le vengo a quitar la pega a nadie. Voy por amor", concluye.

Te recomendamos: