"Estoy tan enamorada": Camila Recabarren retomó su relación con Dana Hermosilla

Estoy tan enamorada 😍 quiero estar toda la vida con esta hermosa mujer ❤️ siento como que estoy en las nubes cada vez que estoy a tu lado; siento mariposas en mi guatita cada vez que te veo. Haz sido y serás mi gran compañera de vida. Estaba negada a ser amada y amar, pero me doy por vencida, acepto todo ese amor que me das y lo agradezco. Estamos bendecidas por lo hermoso que nos dio la vida por unirnos y formar esta hermosa familia junto a las isabelitas 💖 Vamos por más sentimientos y emociones que solo hacen nutrir lo que somos… somos amor, somos energía, somos humanos y estamos vivo, vivamos sin miedo ☺️ @danahermosilla ya son 2 años, nos queda toda una vida Juntitas en las buenas y sobre todo en las malas 🦋