Maly Jorquera revela que vivió un difícil momento en su parto: "Quedamos súper traumados"

Ayer se emitió un nuevo capítulo de Sigamos de largo. Los invitados al programa fueron Angélica Castro y Giancarlo Petaccia. Ambos contaron cómo son sus vidas en Miami y sus experiencias con el huracán Dorian.

En la instancia, la actriz relató un difícil momento que vivió cuando dio a luz a su hija Laura. Debido a una negligencia médica, estuvo al borde de la muerte.

En la conversación, Maly Jorquera compartió por primera vez que pasó por una experiencia similar a la de la esposa de Cristián de la Fuente. "Me tocó mucho tu historia porque a mí también me pasó, en el parto. Me dejaron coágulos adentro y me cocieron. Mi parto debió haber sido una cesárea. Me hicieron esperar 15 horas y fue parto normal con fórceps porque mi hijo venía ahogado. Después que lo tengo en mis brazos, me empiezo a ir", señala.

"Yo ahora no quiero más hijos. Mi hijo tiene un año y diez meses y quedamos súper traumados con mi pareja", reconoce la ex conductora de Milf.

Angélica Castro la felicitó por contar su experiencia a poco tiempo de haber sido madre y recalcó la importancia de hablar estos temas. "A mí me costó muchísimo hablarlo", sostiene. "Mi único consejo es disfrutar al máximo y que nadie te empuje a hacer algo que tú no sientas", le dijo la actriz a la comediante.

