¡Eran compañeros de departamento! Etienne Bobenrieth y Emilia Noguera relatan su bella historia de amor

Etienne Bobenrieth y Emilia Noguera deslumbran en las teleseries de la televisión chilena. Él ha participado en distintas producciones de Mega. Formó parte del elenco de Te doy la vida (2016), Perdona nuestros pecados (2017) e Isla Paraíso (2019). Ella es una destacada actriz y directora teatral. Actualmente es la antagonista en Amar a morir (2019) y ha participado en novelas como La poseída (2015) y La Colombiana (2017).

La pareja lleva nueve años juntos y tienen dos hijas, Mila de siete años y Santina de tres. Se conocieron en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. En ese momento, mantenían una buena relación, pero ambos tenían sus respectivas parejas. "Buena onda, pero no nos gustábamos", dice la actriz.

Unos años después, la intérprete estaba buscando un compañero de departamento. "Yo estaba buscando en páginas (de Internet) donde vivir y me la encontré", sostuvo el joven actor. Fue justo en la época del terremoto del 2010.

Él fue al departamento de Emilia. "Si no nos hubiéramos conocido antes, era amor a primera vista. Yo abrí la puerta y dije 'qué estúpida, pero qué estúpida que fui. Acabo de invitar a un señor del cual me voy a enamorar a vivir a mi casa'. Al mes dije que iba a tener que echar a este señor y decirle 'sabes que te vas a tener que ir porque te amo"", dijo ella.

A la hija de Héctor Noguera se le arruinaron los planes que tenía. "Estaba soltera desde hace poco y yo quería estar sola un rato", señala. A él le pasó lo mismo, dice. "Llegué y me puse nervioso", relata.

Comenzaron a vivir juntos. En una ocasión, Emilia se dio cuenta que se había puesto contenta porque había llegado al departamento y estaba él. Ahí se dio cuenta que pasaba algo. "Ella se encrespaba las pestañas para tomar desayuno", dice Bobenrieth. Mientras tanto, él le preparaba comida y tragos. En el primer mes de "coqueteo" se quedaban hasta las cinco de la mañana conversando.

Una vez salieron en la noche y cuando llegaron él le preguntó si le iba a dar un beso de buenas noches. "Ella se me acercó, yo me paré, nos miramos", cuenta Etienne. En ese momento, se dieron el primer beso. Desde ese instante no se separaron más.

Etienne Bobenrieth también relató cuando conoció a la familia de su pareja. Fue en el cumpleaños de Amparo Noguera. "Yo cuando conocí a la Emilia estaba aterrado, imagínate uno como actor ir a conocer esa familia de 'actorazos' y de actrices, directores, productoras", comenta.

Te recomendamos: