El furioso llamado de Cathy Barriga a matinal de La Red: "¡Le dan pantalla a los parásitos de la política!"

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha sido duramente cuestionada por la realización de su matinal. Según un reportaje publicado por Interferencia, las grabaciones del programa de la edil ponen en riesgo el abastecimiento de agua de la comuna.

Renace Tu Mañana se realiza en la copa de agua El Tranque y su funcionamiento habría provocado ruidos molestos a la hora de grabar. Por ende, la municipalidad le ordenó al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) cortar el agua, provocando una baja en la presión.

Debido a las denuncias de los vecinos, la diputada Claudia Mix llevó el tema a la Contraloría General de la República para que se pronuncien al respecto.

En Hola Chile abordaron el conflicto de la comuna de Maipú. A través de un despacho, la parlamentaria expuso la situación y el problema que aqueja a los vecinos. En ese momento, Cathy Barriga irrumpe el matinal de La Red para con un llamado telefónico.

"Estoy llamado porque creo que hay límites y límites para estar escuchando situaciones que se presentan y que vienen siempre de las mismas personas, como es el caso de la diputada que está en pantalla. Como es el caso de algunos concejales. La verdad es que es una postura bastante ignorante por parte de algunas personas plantear lo que están haciendo", comenzó diciendo la edil.

La ex Mekano dijo que "todas las denuncias son de las mismas personas. Son 15 personas que reiteran sus nombres por distintas causas". Además, aseguró que el matinal de Maipú se graba en 40 minutos semanales.

"Estoy cansada de que se calumnie, que se diga que hay una falta de abastecimiento. Esto llega a lo peor del ser humano. Yo en esto he conocido lo peor del ser humano. Esa persona que está ahí no sé cómo tiene la cara de estar hablando situaciones que ponen en riesgo a la comunidad, alternándola de situaciones que no son", señala la edil.

"Ellos están haciendo un problema donde no lo hay. Es imposible que 40 minutos una vez a la semana ponga en peligro el abastecimiento del agua de esta comuna. Esto no tiene nada que ver. Yo le quiero preguntar a esa diputada si conoce bien su comuna", increpó Barriga a Claudia Mix.

"Hice este llamado únicamente para aquellas personas que ven el programa, que son vecinos y vecinas, para dar la tranquilidad de que esto es un nuevo invento de estas personas", aclaró.

Luego, se dirigió a los conductores del programa matutino. "Ustedes hablan harto, ¿me pueden escuchar un poquito? Ustedes le dan pantalla a los parásitos de la política ¿Ustedes saben lo que es un parásito? Bueno, básicamente es lo mismo", enfatiza la alcaldesa.

