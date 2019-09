Mujer de 64 años que denunció a Jordi Castell por agresión habla por primera vez: "Yo terminé aterrorizada"

El sábado por la tarde, Jordi Castell y una mujer de 64 años protagonizaron un altercado que derivó en un procedimiento policial. El incidente ocurrió en la comuna de Vitacura, mientras ambos se encontraban en un taco.

La mujer de la tercera edad denunció al fotógrafo por agresión. Según palabras de su hija, el comunicador se habría bajado de su auto para insultar a la conductora. "Le dice 'qué te pasa mongólica' y le hace un gesto como que estuviera loca", relata a CHV. Incluso, le habría pegado una cachetada mientras ella estaba en su vehículo.

A través de LUN, Castell desmintió a la demandante. "Me bajó la indiada, lo reconozco. Entonces me bajé del auto, que estaba como a un metro del de ella, y le pegué un combo a la puerta del chofer. Todo esto con el vidrio cerrado. Jamás la toqué a ella ni tampoco dañé su puerta como esta persona afirma", afirma.

Jordi Castell desmiente a mujer de 64 años que lo denunció por agresión: "Jamás la toqué" El fotógrafo y una mujer de la tercera edad protagonizaron un altercado

La versión mujer de la tercera edad

En Bienvenidos, la mujer involucrada dio por primera vez su versión de los hechos. "Iba yo transitando por Américo Vespucio hacia el sur, en mi auto, y delante de mí había un auto que le estaba dando la pasada a los autos que venían por Las Tranqueras (…) Este vehículo le daba la pasada a muchos autos. Entonces, yo le toqué la bocina, cortito, para ver qué estaba ocurriendo. Traté de pasarlo por la derecha y no me dio la pasada", comenzó diciendo.

"Pensé inmediatamente que iba a seguir circulando, avancé un poco. Cuando llegamos al semáforo estaba en verde y se volvió a detener. Entonces le volví a tocar la bocina y en eso se baja el copiloto y me empieza a gritar 'qué te pasa vieja mongólica' y me hacía gestos con la mano, que si yo estaba fallada. Y ese personaje era Jordi Castell", relata la mujer.

"No le dimos mayor importancia. Seguimos circulando. Traté de avanzar y siempre el conductor me tapó la pasada. Me cruzó el auto por delante y yo bajé el vidrio para decirle 'oye tranquilo, no pasa nada, córtala' (…) Y en eso se bajó indignado Jordi Castell. Empujó la puerta de su auto. Me abolló mi auto, la puerta izquierda (…) Se fue inmediatamente adentro de mi auto, medio cuerpo. Me dio una cachetada en la mejilla izquierda", señala la demandante.

Sobre cómo se sintió, ella sostiene que "fue un impacto terrible. Yo terminé aterrorizada, impactada porque jamás uno está preparada para recibir estas cosas (…) Basta de abusos, basta de violencia. Está bueno. Aparte de los insultos que él me gritó desde su auto, que yo era una vieja guatona, asquerosa, eso no puede ser", enfatiza.

También habló de la reacción del fotógrafo. "Me queda claro que en ese momento había poca conciencia de lo que estaba ocurriendo (…) Yo lo vi que estaba alterado. Tiene un problema con la ira, está claro", dice.

Además, reprobó la actitud del conductor, ya que, según ella, le negó varias veces la pasada. Por otro lado, asegura que no trató al ex panelista de Maldita moda como "degenerado", como él afirmó.

"Yo quiero que se pruebe la verdad, que Jordi Castell reconozca lo que hizo y que le de unas disculpas públicas a nosotras, las mujeres", finaliza.

Te recomendamos: