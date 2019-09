Michelle Carvalho se proyecta como modelo XL: "La gente se puede sentir identificada en mí"

Michelle Carvalho se hizo conocida en Chile tras su paso por el reality Mundos Opuestos, de Canal 13.Unos años después, dio a conocer que tenía problemas en la tiroide. La enfermedad ha hecho que tenga alzas en su peso. "Todos saben que tengo problemas en la tiroide, hay meses de mucho desequilibrio, lo trato con pastillas, pero es un tema de salud", sostuvo a La Cuarta.

Actualmente, es toda una influencer. La brasileña tiene más de un millón de seguidores en Instagram y es muy querida en las redes sociales. La ex chica reality se ha mantenido alejada de las pasarelas. Sin embargo, su intención es volver como modelo XL.

"Hace unos años que he subido de talla y no he modelado, porque no me han contratado. Pero estoy a disposición de la marca que se presente y me plantee un proyecto. He pasado de ser muy flaca a mi presente en que estoy del otro lado. La gente se puede sentir identificada en mí, que valores como la autoestima, la confianza y verse bien pueden ir de la mano, independiente del peso, no hay nada de vergüenza", relata la diario popular.

La joven de 26 años quiere volver a modelar, derribar los estándares de belleza establecidos y entregar un mensaje de aceptación.

"No todo es vestirse bien y lucir flaca, es una cuestión de aceptación y de quererse. La idea es tener una actitud positiva. Lo de afuera se arregla con ayuda de especialistas de vestuario y todo lo demás. El problema de que mucha gente no se acepte nace del bullying, se burlan de ti. Hay que trabajar en el modelaje independiente de las críticas. Para mí no es tema, pese a que sí he recibido mucho acoso y bullying, pero no me ha afectado. Fue bueno pasar por eso para darse cuenta de que hay mucho odio, y entender que hay patrones equivocados de belleza y que es bueno descubrirlos", señala.

Michelle Carvalho asegura que hay muchas personas que se la apoyan y que se proyectan en ella. "Me llegan muchos comentarios de gente que se identifica conmigo, con el mensaje de sentirse feliz e identificarse con alguien que tiene un cuerpo diferente. Los cuerpos fitness no son una realidad común y es bueno que puedan ver que hay alguien que es como ellas", reconoce.

Anteriormente, la modelo trabajaba de acuerdo a las tallas y peso que le exigían. "La TV y las revistas impusieron un patrón del que fui parte y se han metido en el cerebro de la gente para ser aceptada. Hoy eso no existe, hay que ser felices consigo mismo, quererse, amarse. Es rico tener familiares y amigos que te apoyen, estar en un lugar saludable de mente", indica.

