"No le hago daño a nadie": Javiera Acevedo responde a quienes critican su cargo como Gerenta de Felicidad

Javiera Acevedo está alejada de la televisión, pero se ha desempeñado en otras áreas. Uno de los trabajos que mantiene hoy en día es un centro médico en Iquique, en donde tiene el cargo de Gerente de Felicidad.

"Trabajo en un sector médico donde la doctora Paula Rebolledo inventó el ‘método Rebolledo’. Ella tiene una clínica a la que llegan pacientes con diferentes carencias, como depresión, niños con problemas en el colegio, bullying, gente que no tiene muchas ganas de vivir", detalla a La Cuarta.

Según comenta Javiera Acevedo, los pacientes son diagnosticados por la doctora. Luego hay una psicóloga, kinesiólogos, una nutricionista y ella, que se dedica a conversar con ellos. "Doy consejos que a mí me gustaría que me diera una persona que yo quiero mucho", señala al diario popular.

"Me cuentan como se sienten, como van a avanzando, yo los aconsejo. Yo no soy psicóloga, lo hago desde la experiencia. No hay mejor psicóloga que quien ha tenido las de Quico y Caco en la vida y ha logrado avanzar y crecer en su vida", agrega.

"Gerente de Felicidad": ¿En qué consiste el nuevo trabajo de Javiera Acevedo? La actriz contó detalles del nuevo cargo que tiene en un centro médico en Iquique

Las críticas a su nuevo trabajo

En redes sociales, muchos no estuvieron de acuerdo con el rol que desempeña la actriz en el centro de salud iquiqueño. La mayoría de los críticos hicieron alusión a que ella no es está capacitada para ejercer un trabajo relacionado a la salud mental de las personas, ya que no cuenta con estudios en el área ni con título profesional.

La catalogaron como "irresponsable", "negligente" y "dañina". Además, le dijeron que no cualquiera podía llegar a dárselas de terapeuta y que con la salud mental no se juega.

Ante los comentarios, Javiera Acevedo respondió. "Todos unos picados, faltas de respeto y falta de vocación porque ya dije que no soy psicóloga pero no le hago daño a nadie. Solo hago a personas más felices. Algo que la gente que escribe aquí no tiene idea lo que significa. La felicidad", escribió en su cuenta de Twitter.

Todos unos picados, faltas de respeto y falta de vocación porque ya dije que no soy psicóloga pero no le hago daño a nadie. Solo hago a personas más felices. Algo que la gente que escribe aquí no tiene idea lo que significa. La felicidad. Mucha suerte para todos ustedes! Brillen! — Javiera Acevedo (@javilarusia) August 31, 2019

Luego, agregó: "La gente necesita ser feliz. La psicóloga hace lo suyo. Yo la escucho y la acompaño. Si quiere estar conmigo lo hace. Pregúntenle a los mismos pacientes niños o personas obesas con las que he estado la energía que les he dado para salir adelante"

La gente necesita ser feliz. La psicóloga hace lo suyo. Yo la escucho y la acompaño. Si quiere estar conmigo lo hace. Pregúntenle a los mismos pacientes niños o personas obesas con las que he estado la energía que les he dado para salir adelante. — Javiera Acevedo (@javilarusia) September 2, 2019

Te recomendamos: