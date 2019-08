Steffi Méndez y el conflicto entre Leo Méndez Jr. y su padre: "Me ha tocado estar al medio"

El conflicto familiar de "Los Méndez" parece nunca terminar. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Leo Méndez Jr. se refirió en duros términos a su padre. En aquella ocasión dijo que le dejaran de preguntar por DJ Méndez, porque ya no tenía comunicación con él. "Yo con él no tengo contacto ninguno y tampoco quiero saber de él. (…) Jamás hubo una relación real de padre e hijo", sostuvo en aquella ocasión.

Pero el impasse no quedó ahí. Hace unos días, el hijo del músico se descargó contra Marcela Duque, expareja de Leo Méndez. "Te voy a desenmascarar por weona (sic). Todo Chile sabrá tu verdad y lo asquerosa de persona que eres, lo mala del puto alma. Te metiste con la persona equivocada. Tengo mucha energía para seguir día y noche con esto. No voy a parar hasta verte tirada en el suelo. ¡Con mis cosas personales, no! Sí, para ti va esto @cela076", escribió el joven en su Instagram.

Ante estas declaraciones, el intérprete visitó Muy buenos días para dar su postura sobre este asunto. "Todos estos incidentes los ha escrito por Instagram cuando estoy fuera del país o cuando estoy en un avión. Él tiene rencor en contra mía, ojalá pueda estar ahí para ayudarlo, aunque le duela, aunque me desee la muerte. Creo que va por mal camino", indicó el cantante.

En su red social, el joven dijo que su padre lo había echado de la casa, que lo había humillado y que no le había dado la oportunidad de recoger sus cosas. Leo respondió: "Él se fue de la casa, pero para él piensa que yo lo eché. Lo que para él es humillar, para mí es educar. En mi casa son mis reglas (…) Estamos preocupados por él, no sé cómo ayudarlo, quizá hay algo más afondo", señaló.

Después de la aparición de DJ Méndez en el matinal de TVN, Leo Méndez Jr. hizo pública una amenaza que recibió su padre y que involucra a su actual pareja. "Debo contarles que la situación se puso aún más fea. Mi padre me acaba de amenazar de que si yo hablo y que si yo sigo esto, él va a sacar del clóset a mi pareja, con quien cumplo el próximo mes dos años de relación. Él es una persona muy discreta y no ha asumido su sexualidad y yo no sé si tampoco estoy dispuesto a ventilar su vida privada", dijo.

Steffi Méndez, hermana mayor de Leo Méndez Jr., ser refirió por primera vez a este conflicto que aqueja a su familia. La influencer habló con Página 7 sobre el quiebre entre su padre y hermano. "Me ha tocado estar al medio, pero no tirando para ningún lado", reconoció al medio. Y agrega que "he sido muy intermediaria en toda esta batalla".

"Somos familia, mi hermano, mi papá. Y nada de eso va a cambiar", dijo Steffi. Ella mantiene la cercanía Leo Méndez Jr. "Con mi hermano nos contamos todo. Yo le cuento, él me cuenta todo a mí. Tenemos el mismo partnerismo. Por eso no quiero meterme más en este tema", enfatiza.

DJ Méndez está en Chile. Hace un año no se veía con su hija mayor. "Estamos aprovechando el tiempo. Estoy contenta de tenerlo acá", asevera la joven.

