Raquel Argandoña se quiebra al enviar saludo de cumpleaños a su madre: "Jamás te va a faltar nada"

La madre de Raquel Argandoña cumplió 92 años. La coanimadora de Bienvenidos tiene una estrecha relación con su mamá, y así lo ha demostrado en redes sociales. A través de Instagram, le dedicó unas emotivas palabras por su cumpleaños.

"Solo decirte que eres la persona más importante en mi vida. Nunca me cuestionas, solo escuchas y me das amor. Celebrar anoche tus 92 años y verte tan bien, nada más importa. Feliz Cumpleaños, Mamita. Sigue disfrutando hoy, te lo mereces", escribió la Quintrala.

Hoy en el matinal de Canal 13, la comunicadora también quiso enviarle un afectuoso mensaje a su progenitora. "Creo que pasaste un lindo cumpleaños. Siempre tú dices que va a ser el último. Yo ruego a Dios para que me dures unos años más. Te amo", sostuvo visiblemente emocionada.

"Yo sé que tú ahora me ves muy contenta y tú estás contenta conmigo. Me voy a ordenar, te voy a hacer caso. No voy a mirar para el lado, voy a ir derechita. Y aunque me voy cinco días, te voy a llamar todos los días. Tú sabes que jamás, jamás te va a faltar nada mientras nosotros trabajemos" dijo. Sus compañeros la felicitaron por las bellas palabras que le dedicó.

