"No puedo entender que mujeres maltraten a mujeres": Macarena Tondreau responde a ataques por foto

Macarena Tondreau ha estado alejada de la televisión. Hace más de un año, la comunicadora fue desvinculada del matinal de TVN. A pesar de no estar en la pantalla chica, la ex panelista de Muy buenos días se ha mantenido muy activa en redes sociales. En Instagram tiene más de 160 mil seguidores y está constantemente publicando contenido de su vida personal y familiar.

Una de sus últimas publicaciones generó comentarios divididos. La comunicadora subió una fotografía en la que aparece realizándose un tratamiento de belleza en una clínica estética. "¡Por un verano sin poncho! (…) Estoy casi llegando casi a mis 44 años orgullosa de mi cuerpo y amando cada detalle de él", escribió.

Algunos usuarios criticaron el posteo y realizaron crueles comentarios. Le preguntaron por qué se hacía esos tratamientos, si había dicho que "amaba cada detalle" de su cuerpo, hasta la trataron de "ridícula". Incluso dijeron que "no hay mujeres feas, hay mujeres pobres que no pueden acceder a esos tratamientos costosos" y que "cualquiera llega así a los 40".

Ante estos ataques, Tondreau quiso hacer una intervención. "El día de ayer subí una foto a mi muro haciéndome un tratamiento de belleza. Y recibí, por primera vez por suerte, muchísimos comentarios agresivos y violentos de mujeres, mujeres igual que yo, tratándome de estúpida, de idiota, de hueona, de que si me hacía tratamientos era porque no me quería, que no tenía cabeza, que lo único que me importaba era el físico. Una cantidad de cosas que de verdad me llamaron la atención", comenzó diciendo en su red social.

"Y me llamó la atención porque no puedo entender que mujeres maltraten a mujeres. Nosotras ya tenemos que lidiar contra un machismo súper metido acá en Chile que no se ha podido erradicar, contra violencia de algunos hombres hacia algunas mujeres… tener que lidiar también con la violencia de la mujer hacia la mujer creo que no corresponde", continuó diciendo.

"Yo, gracias a Dios, tengo la autoestima, hoy en día, bien. Hace unos años no, hoy sí. Por lo tanto yo puedo responder esos mensajes y no tengo problema. Pero si esas mismas palabras le llegaran a otra persona, hombre o mujer, que esté pasando un mal momento, que esté con una baja autoestima, le pueden destruir la vida. Creo que no corresponde", señaló la ex panelista de TV.

Luego hizo un llamado a ser más consciente de los comentarios que se realizan en redes sociales. "Tenemos que aprender como mujeres a cuidarnos, a protegernos, a unirnos. Basta de violencia. Esas personas que se sientan en su casa y agarran un teclado libremente, sin dar la cara, porque ese es un problema de cobardía también, y dañan a personas… basta", finalizó Macarena Tondreau.

