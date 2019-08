Karla Constant se emociona al hablar de Ivette Vergara: "Me da mucha pena llamarla"

Karla Constant visitó el estudio de Glamorama TV para hablar de su participación en Mucho gusto y de las historias con sus compañeros de programa. En la instancia, Ivette Vergara le mandó un afectuoso saludo a su ex compañera. La coanimodora del matinal de Mega no pudo evitar emocionarse.

Constant y Vergara eran muy amigas, y esa cercanía la demostraban en pantalla. Sin embargo, desde que la esposa de Fernando Solabarrieta se fue del espacio, se han distanciado. "Yo debo confesar que, desde que se fue del programa, no he podido hablar con ella. (…) Me da mucha pena llamarla y seguir hablando del programa o de la vida y no estar compartiendo ese momento especial que era después del programa", sostiene la comunicadora.

Ivette le preguntó a Karla con quién le estaba poniendo el "gorro" ahora que ella no está en Mucho gusto, ya que ambas solían fumar un cigarro finalizado el matinal. "Las personas, para mí, no son desechables. Entonces, cuando ella me dice '¿con quien me estas poniendo el gorro?', con nadie. De hecho, perdí ese momento, lo eliminé", señala la animadora.

"Era como una tradición que teníamos las dos y ahí, olvídate, imagínate lo que hablábamos en esos 40 minutos, media hora, antes de la pauta. (…) Extraño ese momento después del programa de sentarnos las dos (con Ivette), porque no solamente hablábamos de pega. Todo lo contrario", agrega.

El día en que la ex panelista se fue, "Karlita" no pudo estar en el set. "Me acuerdo que nos fuimos a la pausa comercial y las dos nos abrazamos y lloramos mucho. Como cuando uno no quiere decir nada, porque está todo dicho. Así que me costó la despedida y todavía no la he despedido. O sea, no la quiero despedir, porque es difícil separarse de la gente", comenta.

A pesar de que no han hablado en este último tiempo, Karla Constant le envió un mensaje. "La extraño entrañablemente. Es una tremenda mujer, es una gran amiga y dentro del trabajo fue una gran compañera. Y obviamente que se extraña, porque la Ivette tiene cosas que nadie más tiene. Yo, personalmente, me voy a quedar en mi corazón con un tremendo recuerdo. Por eso digo que tengo suerte, porque he encontrado gente súper buena", asevera.

