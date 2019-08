"Fue el mejor regalo”: Carolina Arregui sobre visita de Diego Boneta por su cumpleaños

Carolina Arregui asistió al lanzamiento del perfume Idôle de Lancôme junto a su hija menor, María Jesús Sothers. En la ocasión, se dio el tiempo de hablar sobre su reciente celebración de cumpleaños. "Estoy contenta, feliz, acabo de cumplir 54 años", sostiene a LUN.

"Lo único que puedo irradiar en este minuto es felicidad y eso es lo que representa de alguna forma la juventud. Puedes tener 20 años y si eres un amargado la actitud cambia. Yo soy una persona llena de optimismo y alegría. Tengo todo lo que una persona puede desear en la vida: salud, amor, una familia maravillosa y trabajo todavía", señala al medio escrito.

La actriz no oculta el buen momento que está viviendo. De hecho, en el evento lució su nuevo cabello. Ahora lleva la melena corta y rubia. "La culpable de este look nuevo look es Javi Acevedo. Hicimos un viaje súper simpático en grupo y me dijo 'Carola, atrévete. Córtate esas mechas locas que no son ni chicha ni limoná'. Sacó unas tijeras de la cocina y me mandó el tijeretazo. Ahí decidí agregarle al pelo el color rubio. Rico hacer un cambio de vez en cuando", indica.

El cumpleaños de Carola

El lunes 26 de agosto, Carolina Arregui estuvo de cumpleaños. La actriz cumplió 54 años y los conmemoró con una íntima celebración en la que asistieron familiares y amigos cercanos. En la fiesta la acompañaron sus hijas María Jesús Sothers y Mayte Rodríguez. Pero hubo un invitado especial que se robó las miradas.

Diego Boneta, pareja de su hija mayor, viajó a Chile para estar en el cumpleaños de Arregui. El mexicano acompañó a Mayte en el festejo, según registros publicados por los concurrentes. Óscar Rodriguez, hijo de la cumpleañera, publicó una historia en Instagram en la que salían Carolina Arregui y Mayte Rodríguez acompañadas por el protagonista de la serie Luis Miguel. En la foto, el intérprete aparece con cotillón y disfrutando de la fiesta.

La actriz se refirió a la presencia de Diego en su festejo. "Haberse venido (desde México) para compartir en familia fue el mejor regalo que me pudo haber hecho", reconoce. Además, confiesa que está "totalmente feliz" como suegra del mexicano.

