DJ Méndez rompe el silencio tras polémicos dichos de su hijo: "No sé cómo ayudarlo"

Hace un mes, Leo Méndez Jr. se refirió en duros términos a su padre. Mediante Instagram, habló de relación que mantiene con el músico, afirmando que ya no tienen contacto y que no quiere saber de él.

"Quiero que por favor paren de escribirme sobre el padre que una vez tuve. Yo con él no tengo contacto ninguno y tampoco quiero saber de él. Todo lo que una vez tú creíste saber de él o viste por las pantallas de televisión o Internet, fue por pantalla. Jamás hubo una relación real de padre e hijo. Así que por favor paren", sostuvo el hermano de Steffi Méndez en aquella ocasión.

A pesar de los polémicos dichos del joven, DJ Méndez compartió una fotografía familiar de sus vacaciones en Grecia con algunos de sus hijos. En los registros, llamó la atención la presencia de su expareja Marcela Duque, ya que terminaron hace meses. Al parecer, ambos tienen una relación de amistad a pesar del quiebre. No obstante, los seguidores del intérprete de Estocolmo especularon sobre una posible reconciliación.

Pero el conflicto familiar no terminó ahí. Hace dos días, el hijo de DJ Méndez se fue en picada contra Marcela Duque. "Te voy a desenmascarar por weona (sic). Todo Chile sabrá tu verdad y lo asquerosa de persona que eres, lo mala del puto alma. Te metiste con la persona equivocada. Tengo mucha energía para seguir día y noche con esto. No voy a parar hasta verte tirada en el suelo. ¡Con mis cosas personales, no! Sí, para ti va esto @cela076", escribió el joven en su Instagram.

Leo Méndez Jr. se lanza contra Marcela Duque: "No voy a parar hasta verte tirada en el suelo" El conflicto familiar de los Méndez está lejos de llegar a su fin

La respuesta de DJ Méndez

Esta mañana en Muy buenos días, el cantante se refirió por primera vez a las duras declaraciones de su hijo. "No es un cabro malo, es impulsivo, le falta aprender a decir las cosas. Yo amo a mi hijo, no tirito para nada. No me complica lo que diga, pero tiene que hacerse cargo de sus palabras", asevera.

"Si él no me quiere hablar, es su opción. Todas las cosas que le quiera a decir, se lo diré a la cara. No diré nada por la pantalla, cuando llegue a Suecia. Ahora la Marcela salió al baile, se va descargando y descargando (…) Ojalá esto lo vea, actos y consecuencias. Esto me llega, porque ella es una expareja, porque lo cuidó cuando era muy chico", indica.

En su red social, el joven dijo que su padre lo había echado de la casa, que lo había humillado y que no le había dado la oportunidad de recoger sus cosas. Leo respondió: "Él se fue de la casa, pero para él piensa que yo lo eché. Lo que para él es humillar, para mí es educar. En mi casa son mis reglas (…) Estamos preocupados por él, no sé cómo ayudarlo, quizá hay algo más afondo", señala.

"Todos estos incidentes los ha escrito por Instagram cuando estoy fuera del país o cuando estoy en un avión. Él tiene rencor en contra mía, ojalá pueda estar ahí para ayudarlo, aunque le duela, aunque me desee la muerte. Creo que va por mal camino", agrega DJ Méndez.

Leo Méndez Jr. vuelve a atacar

Leo Méndez Jr. volvió a hablar, esta vez para contestar lo que dijo su padre en el matinal de TVN. A través de Instagram, el hijo del músico lo desmintió. "Y me trata de que necesito ayuda profesional… ¿Por qué no cuentas la verdad mejor?", lo increpa . Además, adelantó que subirá un video en donde explicará la razón de la rabia que siente contra Marcela Duque.

Te recomendamos: