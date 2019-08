Soledad Rodríguez desmiente a Álvaro Salas: "Nunca pensé que iba a desconocer a su hijo"

Álvaro Salas, en entrevista con revista Sábado, habló sobre las demandas de paternidad en las que ha estado involucrado. El humorista reconoció a dos hijos que tuvo fuera del matrimonio. "Las cosas pasan porque pasan. Siendo carpintero, taxista, habría pasado igual", sostuvo.

El comediante señaló que, a causa de esto, se encuentra en terapia psiquiátrica, realiza reiki con un coach espiritual y han mermado los eventos.

A pesar de la sorpresa que se llevó su esposa e hija, lo respaldan. "He tenido el apoyo de ellas con toda esta problemática. Se produjo, obviamente, un quiebre que estamos reconstruyendo antes de que esto se hiciera público. (…) La relación de amor con mi hija y mi señora resistió este tremendo embate que ojalá no se repita nunca más", detalla.

También dijo que creía en la monogamia y en el matrimonio para toda la vida. Salas lleva casado 31 años. "Hay amor. Separarse es una decisión que mi esposa pudo haber tomado perfectamente. Y en los momentos más difíciles nunca estuvo en la mesa la palabra divorciarse", aclara.

Pero la declaración que más polémica causó fue que aseguró que al hijo que tiene con Soledad Rodríguez lo conoció hace poco tiempo. "No sé, ella apareció cuatro o cinco años atrás con el niño, que tenía 14. Nunca lo había visto", afirma. También dijo que no se acordaba en qué momento conoció a la mamá de su hijo.

"Así como apareció, perfectamente (podía pensar que no era hijo suyo). Tampoco de buenas a primeras uno reconoce a un chico de 14 años", narra a la revista.

"Sus declaraciones son falsas"

Esta mañana, Soledad Rodríguez desmintió a Álvaro Salas en el matinal Muy buenos días. "Me parece que sus declaraciones son falsas y desafortunadas. Él conoce a Matías cuando iba a cumplir cuatro años", dice.

"Yo en un principio fui enfática en señalar que era el papá de mi hijo. Me imagino que muchos no me creyeron. Él lo negó. Se hicieron tres exámenes de ADN. También a lo mejor trató de burlar a la justicia", señala.

"No quiero llenarme de conocimientos nocivos. Estoy en un proceso con mi hijo de rehabilitarnos frente a eta situación", reconoce Rodríguez. Ella dice que quiere dar declaraciones porque "yo también tengo que dar mi verdad… (…) Debo decir la verdad, porque hay dos verdades que se contraponen".

Soledad asegura que había una relación desde antes. "Era un vínculo que se iba acrecentando a lo largo del tiempo. Nunca pensé que él iba a desconocer a su hijo ni de verme enfrentada a estas declaraciones tan frías. Porque aquí habla un hombre que da a entender que nunca tuvo un vínculo", relata.

