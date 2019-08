¿Cambió el look? Ignacia Michelson sorprende con renovado estilo en redes sociales

Después de su paso por Resistiré, Ignacia Michelson ha dado mucho de hablar. La influencer tuvo una polémico participación dentro del encierro, donde tuvo un romance con Sargento Rap. Fuera del reality, la pareja ha vivido intensos momentos.

Hace unos meses, Nacha perdió al bebé que esperaba junto al mexicano. Habían puesto fin a la relación, pero a los días se reconciliaron. La pareja parecía más unida que nunca. Incluso, el músico estrenó su nuevo video musical A Sangre Fría, que estuvo protagonizado por la modelo.

Pero, al parecer, todo terminó. Hace unos días, el músico regresó a su país natal y si bien la chilena anunció que pronto viajaría a México, parece que los planes quedaron en el olvido. A través de sus historias de Instagram, Michelson habló sobre el mal momento que viven.

"Muchos me están mandando mensajes sobre Sargento que está con otra niña. La verdad no tengo idea quién es. Ya no hablo con él desde el martes, no sé nada, no sé si tiene otra chica, si es su prima… No tengo idea. Pero es cosa de él, que haga lo que quiera, nosotros no hablamos, no hay comunicación, no hay nada", sostuvo la ex resistente en su cuenta de Instagram.

En medio de la polémica, la chica reality compartió un radical cambio de look. Dejó atrás su clásica melena larga. Ahora lleva el pelo corto y negro. "¿Te gustó mi cambio de look?", le preguntó Ignacia Michelson a sus seguidores.

La publicación se llenó de halagos. "¡Lo amé, eres preciosa!", escribió Wilma González. "Hermosa", "me encanta", "linda como siempre", fueron algunos de los comentarios que le llegaron a la modelo.

Otros, más escépticos, no creyeron en el nuevo look que mostró Nacha. "Te ves hermosa, pero no te creo. Estás con una aplicación,", le dijo una usuario. Sin embargo, ella aclaró que la imagen no está intervenida.

