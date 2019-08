Perla Ilich revela las cirugías estéticas a las que se ha sometido

Este viernes, se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar. Los invitados al programa de conversación fueron la actriz Tamara Acosta, la ex chica reality Janis Pope, el comentarista Horacio de la Peña, el actor Pato Torres, el político Cristián Monckeberg y la gitana Perla Ilich.

Esta última, al ser consultados sobre si se había hecho alguna cirugía estética, reveló las intervenciones a las que se ha sometido. La protagonista del docureality Perla se hizo una abdominoplastía y negó haberse puesto implantes mamarios.

"Me hice una abdominoplastía, después de (que naciera) mi primera hija, que es la guata de delantal como se le dice. Quedé 'enchuladita'. Y me hice, que nadie lo cree, una reducción mamaria, que es achicar, no agrandar. Me resultó los primeros meses, todo bien. Pero después de quedar embarazada de mis segundo hijo, tuve un problema, no sé, del cuerpo… que las pechugas me crecen, me crecen y me crecen", confiesa Ilich.

"Ahora pretendo hacérmelo nuevamente, pero sin tener más guagüitas. Esta es mi tercera guagüita, no quiero más hijos", reconoce. La gitana es enfática en decir que no se ha puesto nada en el busto. Y aclara que le crece por la leche, ya que que está embarazada.

