Francisco Saavedra protagoniza chascarro en pleno matrimonio de "Contra viento y marea"

Lo mas lindo que he escuchado: #NOHayMetastasis 3 palabras mágicas. Un capítulo que partió con una historia emocionante y con una enfermedad maldita, pero a medida que fuimos avanzando aprendí una lección: sonreír siempre, pase lo que pase y sin importar nada. La sonrisa y el amor mueven montañas, mueven el mundo y pueden contra cualquier dificultad. Gracias Pamela por permitirme ser parte de tu vida y gracias Patricio por ese amor infinito que tienes por tu mujer. Ambos son increíbles, pero de verdad increíbles y yo los admiro profundamente. ❤