Actriz de "Juegos de poder" presenta a su pequeño hijo y enternece las redes sociales

Manuela Moreno interpreta a Florencia en Juegos de poder. Esta semana, su personaje ha causado revuelo, ya que se reveló que fue abusada por Matías Bennet (Claudio Arredondo), quien es su tío en la ficción.

La joven actriz de 28 años es nieta del reconocido actor Héctor Noguera, con quien comparte elenco. En la producción dramática también actúa con su hermana, Catalina Stuardo, quien interpreta a Fabiola en historia.

Juegos de poder ha sido la primera teleserie en la que ha participado. Anteriormente, viajó por el mundo y trabajó en diferentes áreas. Luego, se convirtió en madre. "A los 22 años me quedé embarazada, a los 23 tuve a mi hijo Beltrán y luego estudié algo que me interesó mucho, terapias complementarias, y me fui por ahí", señaló a mega.cl.

Sin embargo, en su vida siempre estuvo presente el teatro. "Desde muy pequeña nos vinculamos a esta vida y a este oficio. Ha sido una vida de teatro en teatro, de camarines en camarines y con la televisión de por medio. De hecho, en el colegio estaba decidida que iba a estudiar teatro, pero algo pasó, me dio vergüenza o no estaba segura, y seguí otro rumbo. No obstante, volví a este camino inicial", sostuvo.

A través de redes sociales, la actriz ha compartido tiernas postales junto a su hijo. A continuación, revisa las bellas fotografías que ha publicado Manuela Moreno en Instagram.

