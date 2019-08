"Me enteré por la televisión": Mario Sepúlva y petición de examen de ADN por supuesta hija de 31 años

En Intrusos, Martha Labraña, quien tuvo un romance de juventud con Mario Sepúlveda, le exigió al minero que se hiciera un examen de ADN. La mujer asegura que tiene una hija no reconocida del minero que tiene 31 años.

Laura, hija de Martha, vio a su supuesto padre sólo una vez en el 2010, después de ser rescatado de la la mina de San José. Él la fue a ver en esa ocasión y hablaron sobre realizarse la prueba de paternidad, pero no se llevó a cabo y nunca más se volvieron a encontrar. "Mi hija sólo quiere el ADN, nada más que eso, porque quiero estar tranquila. No quiero la plata de él, porque siempre piensan que uno quiere su plata", narra.

Ante la petición, el minero respondió al diario La Cuarta: "Hay que dar la cara cuando hay que responder. Sólo hay que ponerse a disposición", señala. Además, dice que "feliz me hago la prueba apenas nos pongamos de acuerdo", comenta al diario popular.

Esta mañana, salieron más antecedentes a la luz. Martha dijo que ellos tenían planes juntos, pero como él supo que estaba embarazada, "se echó todo para atrás. Nunca más lo volví a ver", relata a Muy buenos días. Después del parto, "él no me buscó nunca", sostiene.

"Yo esperé muchos años. He tenido mucha paciencia y yo por mi hija soy capaz de todo, porque es mi hija. A mí me ha costado criarla, estar en las buenas y en las malas con ella. Entonces, él no puede decir que se moleste. A mí no me importa nada si se molestó, yo con eso no voy a llorar", indica.

"Yo quiero que reconozca que ella es su hija y que la nombre como debe ser. (…) No queremos su plata. Mi hija ni siquiera quiere su apellido. Es más que nada tranquilidad para mi hija y para mí", reconoce Labraña.

La mujer dice que llegó a esta instancia porque "me cansé de que me estuviera tramitando. Es por eso nada más. (…) Yo no voy a descansar hasta que se haga el ADN y diga 'sí, es mi hija'. Él siempre la ha ocultado", dice Martha.

La respuesta del minero

"Me enteré por la televisión", dice el ganador de Resistiré al matinal de TVN al ser consultado por cómo supo de la petición del examen. "No le di mucha importancia, porque nosotros efectivamente venimos hablando del tema desde hace mucho rato", agrega.

Además, reveló que se ha mantenido en contacto con su supuesta hija. "Con Laurita venimos hablando de hace rato", dice. También añade que "esta historia trae mucho dolor… porque nosotros fuimos 'esclavos' de donde ella trabajaba. La Martita tiene mucha razón en lo que dice, pero antes tenemos que darle una vuelta a la historia, porque yo también tengo muchas dudas. Porque ahí sufrimos mucho", interviene el minero.

Después del incidente de la mina San José, vio a Laura y surgió la idea de la prueba de paternidad. "Me dijo 'yo lo que quiero es el ADN para vivir tranquila. Y yo le he dicho que también quiero el ADN para seguir viviendo tranquilo. Y yo vengo a dar la cara aquí por eso", confiesa.

Mario Sepúlveda asegura que "siempre" ha estado dispuesto a hacerse el test y que no sabe porqué se llegó a este punto de exponer la situación. "Es una historia que resolver. Tenemos que sentarnos los tres a hablar… cuando quiera", enfatiza.

