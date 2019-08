Wilma González se sincera sobre su compleja situación económica: "Las madres hacemos magia"

View this post on Instagram

Buen día mundo!!! A trabajar con toda la actitud 💪💪💪 Hoy comenzó mi día de pagos y me pone muy nerviosa generar más gastos que ingresos, pues Santiago es una ciudad cara para vivir y pagando isapre, alquiler, agua, luz, gastos comunes, Internet, celular, gastos escolares… Y todo sola… Es de locos!!! Sin contar movilización y comida, realmente no gasto nada extra, los gustitos los obtengo de canjes, ni hablar de ahorrar, tengo que inventar algo para generar más, pero el tiempo no me da porque mi hijo me necesita también, las madres hacemos magia… Igual es agotador vivir así… Necesito un cambio en mi vida!!! Ese fue mi descargo 🤣 reír por no llorar. Y ojo, que sí agradezco, mi hijo sano y hermoso y a mi pareja que me adora y ayuda en todo lo que puede!!! #life #nosimple #mom #family #kid #son #love