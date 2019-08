Nicolás Gavilán tras ganar "Pasapalabra": "Me han llegado hartas peticiones de plata"

El lunes se emitió el capítulo de Pasapalabra que mostró el gran triunfo de Nicolás Gavilán. El joven oriundo de Hualpén, después de 53 episodios, completó el rosco y se llevó el millonario premio de 396 millones de pesos.

El estudiante de pedagogía en música era el favorito de los seguidores del programa de concurso. Se ganó el cariño del público por su humildad y perseverancia. Por eso, cuando por fin logró ganar, causó gran emoción. Su popularidad, incluso, le permitió aumentar notoriamente su número de seguidores en Instagram, superando los 170 mil.

Por esta razón, el joven de 22 años ha tenido que lidiar con la exposición que ha provocado su participación en Pasapalabra. "Necesito tiempo, tranquilidad… un viajecito largo tal vez, de una semana, dos semanas… igual me estresa un poco que la gente me conozca. Me gustaría volver a sentir eso de pasar piola", revela Gavilán a LUN.

"Yo sé que si llegaba a ganar iba a ocurrir esto. Ahora tengo que esperar a que pase un poco para estar más tranquilo. Voy a tener que empezar a preocuparme de lo que voy a hacer con la plata", añade.

Una de las cosas que le han ocurrido desde que se supo que ganó el millonario premio, es que le han pedido dinero a través de redes sociales. "Me han pedido plata por Instagram. Me han llegado hartas peticiones de plata, pero yo no he respondido. Tengo asumido que no puedo enfocarme tanto en eso", confiesa el universitario.

Reconoce que hay historias que lo conmueven, pero no al punto de darles plata. Las personas que se contactan con él tienen "problemas familiares como pagar universidad". También le han escrito por deudas y enfermedades.

A pesar del desgaste, Nicolás Gavilán cree que puede sobrellevar bien esta situación. "No me estresa tanto porque leo los mensajes y después se me olvidan. No estoy tan pendiente de eso", concluye.

"Te vamos a extrañar": Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Nicolás Gavilán en "Pasapalabra" El querido participante completó el rosco y se llevó el gran premio acumulado de 396 millones de pesos

Te recomendamos: