Cristián Sánchez vivió un difícil momento junto a su hija: "Me tocó ese día que uno no quiere que llegue"

A través de Instagram, Cristián Sánchez compartió un complejo momento que vivió junto a su hija menor, Gracia, fruto de su relación con Diana Bolocco. En su red social, el conductor de Muy buenos días publicó una serie de fotos de su retoño en la que sale despidiéndose y alejándose de él.

"¡Durísimo! Hoy me tocó ese día que uno no quiere que llegue… la Gracia me dijo: "Papá… déjame aquí, yo entro solita", escribió el periodista. Luego, su esposa le comentó: "¡Ay no! Me muero de la ternura y emoción!". "Golpe directo al corazón", dijo la comunicadora Macarena Tondreau.

El cocinero español Sergi Arola bromeó con la situación. "Espérate a que te presente a su novio", sostuvo. Por otro lado, el bailarín de axé Bruno Zaretti señaló que "ella (Gracia) es lo máximo".

Además, algunos mencionaron el gran parecido de la pequeña Gracia con Diana, su madre. "Es una mini Diana", dijo una usuaria. "Tiene la simpatía de la Diana", indicó otra.

La publicación causó ternura entre los seguidores de Cristián Sánchez. Muchos compartieron sus experiencias personales con sus hijos. También le enviaron ánimo y le dijeron que se preparara para lo que se viene más adelante en la crianza.

A continuación, revisa el posteo del comunicador:

