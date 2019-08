Lisandra Silva lanzará programa digital que ayuda a mujeres a cambiar su imagen

View this post on Instagram

-P R O X I M A M E N T E – . Estamos felices de anunciarles a todos que pronto se estrenará ——. C a m b i a 𝓉𝓊 𝒯𝓂𝒶𝑔𝑒𝓃 . —— Un programa digital que le dará un toque más profundo y sincero a los cambios de imagen porque el cambio siempre comienza desde adentro! Si quieres convertirte en tu mejor versión y tienes algo que contar! Escríbenos a —- [email protected] —- con tu foto y tu historia y podrás ser [email protected] para un CAMBIO DE IMAGEN junto a los expertos de #CambiatuImagenChile