Tere Kuster revela brutal golpiza que sufrió por parte de expareja: "Era un psicópata"

El último capítulo de Podemos Hablar estuvo marcado por fuertes revelaciones. Los invitados fueron la conductora radial Andrea Hoffman, el político Ramón Farías, la ex Resistiré Tere Kuster, el médico veterinario Sebastián Jiménez y la médium Vanessa Daroch.

En la dinámica, Julián Elfenbein preguntó si algunos de los invitados había sufrido una fuerte golpiza. En ese instante, la ex Miss Argentina, que dio que hablar por protagonizar un triángulo amoroso junto a Gabriel Martina y Fede Farrell dentro del reality, se puso de pie para relatar su experiencia con una pareja psicópata.

"Yo estaba estudiando Arte. Iba a la Facultad de Arte de Argentina y conocí una persona en el gimnasio. Empezamos a tener buena onda. Empezamos a vernos todo el tiempo, a salir y ser novios. Y se puso muy intensa la cosa. Es una persona muy absorbente, estaba muy encima mío. Y así empezó todo", parte diciendo la ex panelista de Así somos.

Después de comenzar una relación, hubo una serie de cambios en la vida de la modelo. Dejó de juntarse con sus amigas y veía menos tiempo a su familia. Además, a su pareja no le gustaba el trabajo que tenía ni cómo se vestía. "Muchas cosas que, en ese instante, yo lo veía como amor. 'Tengo la falda corta. Me está cuidando que no me pase nada'. 'Tengo tal cosa, no me lo voy a poner porque a él no le gustaría'. Y ahí me empecé a limitar", señala.

"Cuando yo hacía esas acciones y me iba a trabajar en lo que sea, empezaba la violencia, un zamarreo. Después del zamarreo pasa al golpe. Después el golpe más fuerte. Y así fue avanzando. Hacerte sentir culpable. Siempre me estaba replanteando qué estaba haciendo yo mal para provocar eso a él", continúa diciendo la modelo.

"Y todo ese tipo de acciones cada vez iban siendo más intensas. Me iba a buscar a la facultad. Mi mundo se redujo a él. Llegó un momento en el cual yo no quería estar más con él, porque realmente me veía muy atada a esa relación. Entonces, yo traté de decirle 'mira, tratemos de separarnos', no sé qué. Se volvió loco", expresa.

Fue en ese momento, cuando la argentina descubrió que algunas cosas que no calzaban. "Me empecé a dar cuenta de que él no se llamaba como él decía que se llamaba, no vivía donde vivía… Era un psicópata", menciona. El día que le cuenta por teléfono lo que halló, él le dice que se junten para hablar personalmente. Ella le dijo que sí, pero que el encuentro fuera en un lugar público.

Sin embargo, terminó yendo a la casa de él. "Me encierra. Estuve aproximadamente 16 horas encerrada en la casa… Él me adentró y me empezó a pegar, a pegar, a pegar… Fue tremendo. En ese instante ya no sabía qué hacer, porque me tiró en la cama y, como tenía todas las intenciones de violarme, yo soy asmática y tengo problemas en el corazón", revela.

"Dije '¿qué hago?' Se asustó, me dejó allí en el sillón, y en un momento en que ve que yo estaba más calmada, le dije 'me tengo que ir, porque a mi mamá le dije que venía un rato'. Volvió de nuevo, me empezó a pegar de nuevo…", asevera la ex Resistiré. En ese momento, "agarró un cuchillo de la cocina… y dijo 'a vos la carita linda te la voy a cortar'. Me hizo un mini tajo, no llegó a cortarme"

Tere Kuster dice que lo tiene superado, "pero recordar las sensaciones es como si estuviera allí. Y en ese instante me empecé a desesperar mucho. Él me vio. Yo estaba muy nerviosa, estaba muy mal. Él como que colapsó, me veía toda golpeada, ensangrentada y demás, y me dejó irme", dice.

"En ese instante yo llamé a mi hermana. Fue lo único que pude hacer. Mi hermana me fue a buscar y me obligó a ir a hacer la denuncia. No quería hacer la denuncia… Porque yo tenía terror, terror, terror", reconoce la pareja de Gabriel Martina. "Yo pensé que me iba a matar. O sea, si no era por los golpes, era porque me iba a cortar la cara, o el cuello, o lo que sea", añade.

La ex Resistiré dice que no supo nada más de él, porque hizo la denuncia. Después de este momento de extrema violencia que sufrió, estuvo dos meses sin salir de su casa. "La vez que salgo, porque mis amigas me insistieron que saliera, estaba volviendo a las seis de la mañana de bailar, él estaba a una cuadra de mi casa. Mis amigas me tiraron al suelo. Me llevaron a la casa de una amiga y me tuvo que ir a buscar mi papá. Fue terrible. Hacer la denuncia súper importante, pero mucho más importante es hablar", sostiene.

