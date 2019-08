Rescatista en picada contra Ignacio Lastra: "Decir 'salí solo' es desmerecer la ayuda brindada"

Ignacio Lastra volvió a la televisión a casi dos años del accidente automovilístico que le dejó más del 90% de su cuerpo quemado y en estado de "extrema gravedad". En la colisión además estuvo Julia Fernandes. La chica reality también resultó lesionada pero con secuelas más leves. Tuvo el 10% de su cuerpo quemado y una fractura en la clavícula. El viernes, en Podemos Hablar, el ex Doble Tentación se refirió a aquella noche y contó detalles inéditos.

"Pregunté, ¿quién me sacó? Y me dicen 'máster, tú saliste solo'. Yo entré en un estado de ira porque cuando demostré ser Superman me lo quitaron. No sé cómo mierda salí, no me acuerdo de nada. No le quiero quitar mérito a los chicos que aparecieron, pero en esa escala es una gran diferencia", sostuvo en el programa de conversación sobre lo ocurrido después del choque.

"Pensé que tu soberbia había cambiado"

Estas declaraciones no le cayeron en los cuatro rescatistas, según publicó La Cuarta. Francisco Pacheco, quien estuvo presente en el accidente, hizo sus descargos a través de Facebook. "Me topé con un programa llamado PH en CHV ahora. Perdón, pero decir 'salí solo' es desmerecer la ayuda brindada. Pensé que tu soberbia había cambiado, pensé que serías otra persona, pero me equivoqué", comenzó diciendo.

"Una pena, señor Lastra, quizás también se sacó usted la ropa, esquivó las piezas vehiculares, se echó tierra en sus genitales, caminó a la ambulancia y como dice, se fumó un puchito", agregó, manifestando su indignación.

Pero las declaraciones no quedaron ahí. Pacheco se fue con todo en contra del modelo. "Eres un irresponsable por tu actuar del momento y por tus comentarios de hoy en TV. Sigues y seguirás siendo lamentablemente una persona no correcta. Repito que es una pena pero aún así, no me arrepiento de haber puesto mi vida en peligro por salvar la tuya", señaló el rescatista.

"Espero sigas recuperando más que físicamente, psicológicamente, y entiendas que el mundo no gira en torno a tus mentiras y dichos televisivos que lo único que logran es seguir lucrando en base a mentiras", concluyó.

A través de su Instagram, Ignacio Lastra compartió un mensaje tras los dichos del rescatista. "La vida no se trata de quedar bien parado, trata de hacer las cosas bien y de corazón", escribió.

