Andrea Hoffmann revela que sufrió abuso sexual por parte de un familiar cercano

El último capítulo de Podemos Hablar estuvo marcado por fuertes revelaciones. Los invitados fueron el político Ramón Farías, la ex participante de Resistiré Tere Kuster, el médico veterinario Sebastián Jiménez, la médium Vanessa Daroch y la conductora radial Andrea Hoffmann. Esta última, contó un fuerte episodio de abuso que vivió en su infancia.

En un principio, la comunicadora estaba hablando del acoso callejero que sufrió cuando niña y lo normalizado que estaba en ese entonces. "Cuando iba de vuelta a mi casa me agarraban el poto todos los días en las micros", sostiene. "Estábamos tan acostumbrados a que eso sucediera… Yo ni siquiera llegaba a contárselo a mi mamá como una novedad", añade.

Luego, contó una dura experiencia personal que vivió cuando tenía alrededor de seis años. La locutora sufrió abusos y tocaciones por parte de un tío. "Yo no entendí hasta que tuve que enfrentarme a una vida más adulta, de mujer, y vi que tenía bloqueos por todos lados. Todo me molestaba pero no entendía porqué", relata.

"Después uno hace terapia y todo. Se abre un mundo y te acuerdas de todo lo que te pasó y por lo menos encuentras la razón. Ahora, el dolor se va quitando con el tiempo. Tú te vas acostumbrando a vivir con eso y de repente te vas sanando y vas olvidando. Pero cuando conté yo, después de mucho, nadie hizo nada. El caballero seguía vivo", finaliza Andrea Hoffmann.

