María Gracia Omegna decide no saber el sexo de su bebé hasta que nazca: "Te calma la ansiedad"

María Gracia Omegna está esperando a su primer hijo. Si bien ha llevado su embarazo de manera privada, esta semana mostró su abultado vientre en la alfombra roja de la película Araña. Estaba acompañada de Gonzalo Valenzuela, su pareja y padre de su futuro hijo.

Esta mañana, visitó Mucho Gusto para hablar de su rol en la película Araña de Andrés Wood. También abordó el proceso que está viviendo. En el matinal de Mega, dijo que estaba emocionada por la espera de su bebé, y confesó que estaba con "un poco de ansiedad también, pero estoy tranquila", señala la actriz.

Además, reveló un detalle que no había mencionado: prefiere no saber el sexo de su bebé hasta que nazca. "Es mejor. Te calma la ansiedad, siento. Uno no construye una persona. Si es niñita uno dice 'le voy a comprar esto, le voy a comprar esto otro'. Todo el mundo te regala cosas. Acá es como que si uno no estuviera embarazada", dice la intérprete.

En cuanto a su salud, sostiene que ha tenido que lidiar un poco con la ansiedad. "Uno deja de tomar, de fumar, de hacer todo. Y es primera vez en todos los sentidos, entonces de repente hay más (ansiedad) de lo que debiera, pero igual dentro de un rango muy saludable", finaliza.

María Gracia Omegna tiene 31 semanas de gestación y faltan dos meses para que de a luz.

