Cristián Riquelme realiza charla sobre lactancia: "Los padres tenemos mucho que dar"

Mis pectorales ya no son turgentes y definidos como cuando tenia 25, se están transformando lentamente en pechugas😆 😆 😆. Les cuento esto ya que hoy a mis 40ta doy una charla sobre lactancia y paternidad. Si, de alguna otra forma me metí de lleno en el proceso de lactancia, parto y crianza de mi hijo como debe ser, 100% en paternidad y 50% en el proceso de ser padres. Conté mi experiencia ayudando a mi mujer y apoyándola en el proceso para que no fuera tan pesado para ella, y la conclusión es que los padres tenemos mucho que dar. El único consejo mujeres queridas es siempre darnos indicaciones de a una, recuerden que somos seres cromagnones monocordes. Gracias por la invitación #LactanciaEnEquipoAvent @philipsaventcl