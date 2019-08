"Verdades Ocultas": Agustina se reencuentra con Tomás y le revela la verdad sobre su hijo

Hace unas semanas, Verdades Ocultas cumplió dos años al aire, anotándose como la teleserie chilena más larga y una de las más extensas del mundo. Las mentiras, muertes e intrigas han consolidado a la producción dramática como líderes en sintonía, llegando a cuadriplicar a la competencia en las tardes.

Uno de los últimos acontecimientos que impactaron a los seguidores de la trama fue el regreso de la actriz Carmen Zabala. Cuando partió la teleserie, en julio del 2017, la actriz interpretaba a Agustina, la hermana perdida de Rocío (Camila Hirane). Como quedó embarazada, tuvo que hacer un alto en las grabaciones. Su lugar lo tomó Javiera Díaz de Valdés.

En la ficción, aprovecharon que Agustina se estaba escapando de la policía tras matar a su padre biológico, Pedro Mackenna (Julio Milostich). La hija de Laura (Marcela Medel) viajó a Suiza para someterse a una cirugía plástica en el rostro. Así pudo volver a Chile sin que nadie la reconociera y esconderse de Leonardo (Carlos Díaz), quien estaba obsesionado con ella. No obstante, la intervención quirúrgica no sería para siempre. Agustina volvió a viajar para retomar su antigua cara.

Recientemente, volvió al pasaje Nueva Esperanza con el propósito de recuperar a su hijo. En el capítulo de ayer, Agustina se atrevió y le habló a Tomás (Matías Oviedo), quien quedó impactado al verla otra vez. "No puede ser", dijo el ex empresario gastronómico.

Pero el encuentro no quedó en eso. En el avance del próximo capítulo, la menor de las hermanas Mackenna le cuenta la verdad sobre su hijo. "Mi hijo está muerto por tu culpa, y no te voy a perdonar nunca", le dice Tomás. "No es cierto eso. Tomasito está vivo. Nuestro hijo está vivo", le aclara Agustina.

