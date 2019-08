Tere Kuster se quiebra al recordar infidelidad a Gabriel Martina: "Me da vergüenza, él no se lo merece"

Ayer, Tere Kuster y Gabriel Martina visitaron Mucho Gusto para hablar de su paso por Resistiré. En la instancia, abordaron la infidelidad de la modelo. La pareja llevaba más de cinco años juntos cuando la ex Miss Argentina ingresó al reality de Mega. Allí dentro, tuvo un romance con su compañero Fede Farrell, que llegó a su fin cuando el ex Calle 7 ingresó al encierro.

"Yo no me justifico bajo ningún concepto. Me hago cargo de lo que hice, sé que la cagué. Él lo sabe, le he pedido mil veces disculpas", señala la ex panelista de Así somos.

La modelo asegura que la realidad dentro del reality es muy distinta. Estaban en condiciones terribles, con gente que no se llevaba bien. Todas esas cosas fueron sumando y llegó un punto en el que no aguantó más.

"Yo encontré una contención, suena hasta graciosa la palabra, o como le queramos decir, en Fede y en las chicas también. Con Fede me confundí. Yo nunca dejé de estar enamorada de Gabriel. No sé si la gente lo puede entender si hasta Gaby lo entiende. Yo todos los días hablaba de él", sostiene la trasandina.

Lucho Jara le pregunta a Martina en qué momento perdonó a la modelo. "No es normal (perdonar una infidelidad) en un mundo tan machista y estructurado en donde se condena la infidelidad y la gente se burla de la víctima. Esto expuso nuestra relación", indica Gabriel.

A pesar de la infidelidad, la relación se mantuvo fuera del encierro y hoy siguen juntos. "El amor fue el motor de todo lo demás, porque a mí me pasaba que me dolía lo que estaba viendo, no entendía y viví un montón de cosas que juzga la sociedad, pero yo la amaba", reconoce el argentino.

"No me reconozco"

En el matinal de Mega repasaron el momento en que entra Gabriel Martina al "refugio". Al ver las imágenes, Tere Kuster rompe en llanto. "Me da vergüenza, no me gusta verme así, porque él no se lo merece y tampoco me reconozco a mí porque yo no soy así. Entonces, me da un poco de vergüenza el haberme comportado de esa manera", expone. Además, dice que después de ese duro episodio, la relación se hizo más fuerte. "Uno valora mil veces más lo que tiene", asume.

En ese momento, el ex rostro juvenil se dirigió a su novia. "No hemos visto el reality. Hemos hecho como que no existió. Recién dijiste que te da vergüenza y vos fuiste una mujer que sentía cosas. Eres un ser humano, nos puede pasar a cualquiera. Fede es una excelente persona. Es un gran tipo. Nunca me pude enfrentar con él porque estábamos a la misma altura. Y no te culpes por eso que ves porque yo lo entendí desde antes, desde afuera. Estabas sintiendo, estabas muy expuesta, necesitada, vulnerable", comenta Martina.

