La fuerza de la voz: Mapa de podcast creados por mujeres

Por una hora –a veces más, o menos– hablan las comediantes Jani Dueñas y Paloma Salas, en su podcast semanal. Es martes, y su jornada comienza temprano, cuentan que contestaron mails, compraron pasajes, respondieron entrevistas y, luego de que Paloma mencionara que su pareja estuvo de cumpleaños, comienza el séptimo episodio desde el regreso de Dueñas de Salas. La primera versión nació en 2015, con la creación de Dueñas de Nada, un programa radial que se emitía a través de Molécula.cl, el que se prolongó dos años hasta que le cambiaron el nombre y se transmitió por otra radio digital hasta 2018. Se tomaron un receso, pero hoy están de vuelta en Spotify de forma autogestionada, con micrófonos prestados. “Nos dimos cuenta de que era un tesoro y que no necesitábamos depender de otros para hacerlo”, dice Jani. “Me gasté toda la plata del Festival de Viña y armé un estudio”. Se asociaron otra vez, pero ahora desde Casi Nada Network, una plataforma de podcasts y efectos sonoros, que es la casa de Jani. “La pauta consiste en un pañuelo arrugado, hablamos de algo que pasó el fin de semana, la edad, algo que vimos”, dice Paloma, con el humor que la caracteriza. “A mis 40 años, tuve que aprender tres programas distintos, es desafiante, me gusta”, confiesa Jani. Entre sus referentes, mencionan a Las Raras y las plataformas Radiolab, NPR y la BBC. El próximo 22 de agosto se presentarán en la Sala Metrónomo con un podcast en vivo.

Copadas: Desde la universidad

Cuando cuatro amigas se sientan a conversar, pasa lo que ocurre en el estudio de la radio JGM, con Copadas. Camila Monsalva, Toña González, Lila Osorio y Camila Magnet partieron en abril de 2018 con un podcast feminista que nace en la Universidad de Chile. Abren cada episodio con una editorial acerca del tema de cada capítulo y, a partir de eso, comentan, reciben preguntas y también cuentan con entrevistados. Hablar sobre la primera vez, sobre ser lesbiana y salir del clóset, las relaciones tóxicas, el trabajo sexual, el lenguaje inclusivo, o la violencia en internet, jamás fue tan entretenido y didáctico como lo explican ellas. La idea fue de Camila Magnet, quien se desempeña como editora de género de la radio universitaria, quien tuvo la opción de crear un programa desde cero. Primero le contó de la idea a Toña y luego se sumaron Camila y Lila. “La explosión de la nueva ola feminista sirvió para que se masificaran temas e identificar lo que está en la agenda”, dice Camila Magnet. “Sentimos que contribuimos en algo que nos gusta, somos súper responsables de lo que decimos y siempre con una mirada feminista interseccional”, agrega Lila. Cuentan con más de 16 mil seguidores en Instagram, tres temporadas y se encuentran preparando una cuarta. Cada cierto tiempo organizan las “Onces Copadas” para encontrarse con quienes las escuchan. De 30 mil escuchas, alrededor de 18 mil corresponden a Chile y el resto a España, México, Argentina y Colombia, entre otros países.

Relato nacional: Historias mínimas que envuelven

Un hombre cuidando el capullo de una mariposa, el chancho que largaron en calle Ahumada durante la dictadura de Pinochet, el caso de Joane Florvil y también el tránsito de Alexis en De gemelas a mellizos, ganador del Premio de Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en 2019. De todo eso se trata Relato Nacional, un podcast de crónica narrativa en español, protagonizado por historias breves de personas reales. En 2013, Nancy Castillo, periodista de crónica escrita y con experiencia en radio, comenzó a escuchar This American Life, un podcast con más de 600 episodios de una radio de Chicago. “Sabía escribir crónicas, pero no un guión radial, entonces contacté a Marcelo Cotton (hoy parte del equipo) en Argentina para aprender”. Nancy pasó tres días en Buenos Aires perfeccionando el piloto, Sentido del Humor. Contactó a Josefina Aguirre, periodista y productora, para invitarla a sumarse al proyecto y ella accedió. En 2016 crearon un crowdfunding para financiar la primera temporada, pero no fue fácil. “Nadie entendía qué estábamos haciendo”, explica Josefina. Terminada la campaña, reunieron más del ciento por ciento. “Les pagamos a todos y a nosotras nos dimos dos mandarinas”, recuerda Nancy. Hasta hace poco no existía fomento para este tipo de soporte en Chile. Recién este año, la Universidad Diego Portales sumó el taller de podcast como un electivo de Periodismo, que estará a cargo de ellas. “Tuvimos que crear audiencia y, aunque sigue siendo de nicho, todos los días hay alguien que nos descubre”, cuenta Nancy, mientras Josefina asegura que a diario reciben más de 2 mil nuevas escuchas. Lo recomendó el New York Times y en octubre viajarán al Festival Gabo 2019. Ambas sueñan con que otros oídos conozcan sus historias.

Caseritas: Relevar lo doméstico

Hace unos tres años, mientras Isidora Urzúa estaba embarazada de su primer hijo, Eleonora Aldea le propuso que hicieran un podcast. Le llamaron Caseritas, grabaron los primeros capítulos en su casa, los subían a Soundcloud, pero hoy están a diario en Súbela Radio. Eran las únicas dos mamás del grupo de amigas y comenzaron a necesitar un espacio para conversar de lo que les estaba pasando. En torno a este podcast, que devino en programa de radio, se fue armando una comunidad que se identifica con los temas que tratan: crianza, astrología, amistad, tele, recomendaciones para ahorrar. “El caserismo es un estilo de vida”, declara Eleonora. Las dos explican que no es necesario ser mamá, estar casada, o vivir sola para ser caserite (como llaman a sus oyentes). “La perspectiva es caserita, eso permea todo”, manifiesta. Para ambas, elegir casarse, criar y trabajar en la casa significa relevar la importancia de lo doméstico en la sociedad y es justo la esencia del programa. “Soy feminista, pero quise tener hijos, dedicarme a eso y sentir que habemos más con los mismos conflictos”, reconoce Eleonora. “Darse cuenta de esto es un cambio de paradigma, es la reivindicación del espacio doméstico”. La fuerza de sus palabras, la forma en que dialogan entre ellas y las secciones, como el #viernesdedesmadre, permiten que sus seguidores se organicen en pequeños grupos y compartan chistes internos. “Va más allá de la comunicación. Es una conexión y eso motiva a levantarse por las mañanas”, afirma Isidora. En 2018, las escucharon unas 3 mil personas diarias y, a la fecha, casi doblan la cifra. En abril anunciaron la publicación de un libro con Planeta.

Las amikas: Contenido cada vez más específico

Valeria Luna y María José Castro son los rostros detrás de Con la ayuda de mis amikas, un podcast de casi dos horas de duración, que nació luego de que se terminara la revista M de Lun, en la que colaboraban ambas. “Entre talla y talla, dijimos ‘¿hagámoslo?’ y se nos fue de las manos”, asume Valeria. Con una mirada de la actualidad muy particular, comentando acerca de belleza, compras, series y espectáculos, las amikas están próximas al capítulo número 100 de su programa. Si bien, tanto Valeria como María José tenían un público en sus redes sociales personales, no previeron el nivel de apoyo que tendrían. “Para el 8M de este año, les propusimos a nuestras seguidoras juntarnos en la marcha y fue un experimento súper bonito, porque conocimos a las chiquillas que nos escuchan”, recuerda María José. Hoy cuentan con dos podcast adicionales: Club de lectura de las amikas y Al cine con las amikas. A futuro se imaginan con otros canales de diferentes temáticas, para transformarse en un podcast de tomo y lomo, vivir de esto y ser millonarias, según dicen ambas entre carcajadas. Cuando cumplieron un año de vigencia, celebraron su primer show con público en vivo. El próximo 23 de agosto se presentarán en el Café Palermo. También están preparando un libro.

