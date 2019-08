"Verdades ocultas": Escena clave genera especulaciones sobre un nuevo romance

Ayer se emitió un nuevo capítulo de Verdades Ocultas que causó intriga entre sus seguidores. Rocío (Camila Hirane) quiere volver a Chile para estar con su hijo, luego de saber que Tomás (Matías Oviedo) está libre. Agustina (Carmen Zabala) también se prepara para viajar a su país de origen. Por otro lado, el papá de Tomasito encontró trabajo en el restaurante del pasaje Nueva Esperanza tras estar cinco años en la cárcel.

Pero uno de los momentos más comentados fue un encuentro entre Gonzalo (Renato Jofré) y Claudia (Luna Martínez). Al quedar cesante, el marido de Javiera (María Jesús Miranda) despidió a la enfermera de la carnicería para atender el negocio él mismo. Sin embargo, llegaron a un acuerdo. La esposa de Nicolás (Emilio Edwards) acompañará al joven en el trabajo.

"Para mí es muy importante estar activa. La carnicería es el trabajo ideal porque me queda cerca de la casa, cerca del jardín de la Sofi. Me mantiene alegre, con energía. Déjame seguir estando ahí, aunque no me pagues", le dijo Claudia.

Confirman que "Verdades Ocultas" seguirá al menos hasta el 2020 El productor ejecutivo de la teleserie dio algunas luces sobre al futuro de la producción

"Gonza" se negó pero ella insistió. "Para mí no es un trabajo, es , prácticamente, una terapia. Lo único que te pido es que no le digamos a nadie. Yo no quiero tener problemas con Nicolás", se sinceró ella. El hermano de Rocío aceptó y le dijo que era una persona muy especial y la mejor amiga que podía tener.

Claudia y Gonzalo se abrazan. Justo en ese momento, llega Angélica (María José Necochea) junto a su hija, Javiera. La administradora del restaurante observa a los amigos y, por su mirada, no le gustó la cercanía entre ellos. El momento fue altamente comentado en redes sociales. Los televidentes especularon sobre un posible nuevo romance entre los protagonistas de la escena.

La producción dramática lleva dos años al aire y más de 500 capítulos emitidos. Hace unos días, se supo que Verdades Ocultas durará, al menos, hasta el año 2020. Las muertes, intrigas y giros en la trama han hecho que la exitosa teleserie se mantenga en el tiempo con una alta sintonía.

A continuación, revisa las reacciones que se generaron en Twitter:

Futura pareja que me cae mal: Claudia y weonzalo 🙄#VerdadesOcultas — Gis Valenzuela (@ubaguera1986) August 8, 2019

#VerdadesOcultas Claudia y Gonzalito trabajaran juntitos em la carniceria jajaja este huevito quiere sal — laviejillamalvada (@laviejillamala) August 8, 2019

Que relación más insípida la de weonzalo y Claudia… #VerdadesOcultas — Felipe Rojas (@FelipeRojasR) August 8, 2019

Angélica algo vio entre Claudia y Weonzalo #VerdadesOcultas — ɴiᴄσℓє 🎀 (@nicoleconefinal) August 8, 2019

Angélica ya les sacó el rollo a Claudia y Weonzalo, si tan weona no es 🤣🤣🤣#VerdadesOcultas — Lily Pérez (@chesterina24) August 8, 2019

Ahora Angelica se pasará las medias peliculas que Mocosin gorrea a la Pollita con Claudia #VerdadesOcultas — edward lanthry (@edu_cerda) August 8, 2019

Angelica les saco la foto a Claudia y a Tomas la mirada los dejo helados 😅😅😅😅 #VerdadesOcultas — 💖 (@xiveroni) August 8, 2019

Puras patrañas de la claudia el medio discurso para estar al lado del weonzalo. #verdadesocultas — warfarina (@warfarina) August 8, 2019

Nicolas weon enamorado de Tomas,la cagó!!! … una lata con razon Claudia le va hechar el ojo a Gonzalo #VerdadesOcultas — Marcelita (@soymarceandre) August 8, 2019

La Javierita llorando por Gonzalo y el otro ni ahí coqueteandole a la esposa de su amigo. #VerdadesOcultas — 🖤🖤🖤🖤🖤 (@Pauconpalta) August 8, 2019

Y ahora hay una historia de amor entre Claudia y Gonzalo?? Eso no lo sabiaa #VerdadesOcultas — Paauu♥! (@PaulaCorali) August 8, 2019

Gonzalo cada vez más cerca de claudia. Uyuyui. Esa frase. Vamos a poder más tiempo tu y yo. Ay!! La cara de angélica. #VerdadesOcultas — Ale 😇👸 (@CarlaAlejandraZ) August 8, 2019

Te recomendamos: