Laura Prieto responde a las críticas por foto desnuda que hace alusión a su situación financiera

Hace unos días, Laura Prieto hizo polémica por una fotografía al desnudo en la que hacía referencia a no tener dinero. Junto a la imagen, escribió: "Yo mirando mi cuenta bancaria. A quién no le pasa que le depositan el sueldo y a los días esta en pelotas literal…"

La broma de la uruguaya no cayó bien entre sus seguidores, ya que la ex Calle 7 hace poco había terminado de grabar Resistiré. Le dijeron que salió "forrada" del reality y que se había hecho unas "buenas lucas" por su participación en el encierro. Además, le pidieron que no sea tan "llorona" porque hay mucha gente que gana mucho menos dinero que ella.

En LUN, la ex "resistente" se defendió de las críticas. "Esto no lo hice para decir que estoy pobre porque no es así. Lo que hago, como comediante, es observar la realidad y asociar. Esto es algo que a todos nos pasa. Soy persona igual que todos, tengo gastos. Es verdad que a principios de mes cuando te depositan el sueldo estamos alegres y a la otra semana estamos buuuh", sostiene.

"La gente cree que porque uno trabaja en la tele tiene una vida de rico y famoso, y no es así. Lo cierto es que uno tiene que trabajar para generar las lucas. Soy una persona normal que tiene todos los problemas del mundo", señaló la diseñadora.

Además, mencionó que no iba a hablar en profundidad sobre su cuenta bancaria. "Pero como todo el mundo, a fin de mes uno cobra un sueldo y a los cinco días uno paga el arriendo, las cuentas, la mensualidad del colegio y te dejan en pelota, como en la foto", asegura.

