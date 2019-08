Antonella Ríos se aburrió de las críticas en Instagram: "Es mi decisión lo que quiero y no quiero mostrar"

View this post on Instagram

Acabo de bajar un video (imagen) donde muchas mujeres criticaban mi exceso insistente de mostrarme y fotografiarme #ego #egocentrismo Bueno, partamos de la base que equivocadas no están y que por otro lado esta red , propicia en extremo el auto amor La verdad y sin miedo a que me juzguen , creo que estoy en un momento de mucho amor propio ( quizás en exceso, puede ser) pero con esa satisfacción de sentirme bien y quererme expresarlo Mirando hacia atrás y pensando en toda mi vida , siempre fui una persona acomplejada, tímida (aunque no crean ) y muy autodestructiva y si bien instagram no es un lugar para hacer terapia (o quizás si) es mi decisión lo que quiero y no quiero mostrar , lo que quiero o no quiero provocar y lo que quiero o no guardar cuando pasa el tiempo … Todos pasamos por procesos y no se apuren en juzgar porque detrás de cada acto hay un porque Que no les importe hacer su análisis fotográfico sicologico y disfruten de las propuestas … Beso a todos buen viernes #mesientobien #amor #risa #ego #todo