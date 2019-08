Panelista de 'Intrusos' confiesa que Alexis Sánchez la invitó a salir: "Me llamó por teléfono"

Hace unos días, un diario británico captó a Alexis Sánchez acompañado de una misteriosa joven rubia. De inmediato, comenzaron las especulaciones sobre un posible nuevo romance. El tema lo abordó Intrusos, pero inesperadamente se reveló una nueva información sobre la vida amorosa del futbolista: Sánchez invitó a salir dos veces a Natalia Mandiola. "Me llamó por teléfono, me mandó mensajes", dice la periodista.

"Estaba en una discoteque capitalina. En ese entonces era una adolescente, joven. Lo veo. La verdad es que en ese minuto él no era tan conocido y jugaba fuera (de Chile). Estaba con amigos y estuvimos compartiendo, no juntos pero en el mismo VIP. Él por su lado, yo por el mío. Y uno de sus amigos le pide mi teléfono a una de las amigas con las que yo estaba", cuenta Mandiola.

Cuando le preguntaron si le había entregado su contacto, ella dice que no porque "mi amiga nunca me dijo que le había dado el teléfono". Claudia Schmitd le consultó si su pololo, Rafael Olarra, estaba en conocimiento de esta situación. "Ustedes tienen que saber que con Rafa fuimos amigos por mucho tiempo, entonces nos sabemos la vida", señala.

¿Nuevo romance? Diario británico capta a Alexis Sánchez acompañado de misteriosa joven El delantero fue visto junto a una desconocida en una estación de trenes

"Me subo al auto, suena mi teléfono y me habla él directamente. Ahí ya no habían intermediarios. (…) Me habla y me dice si podemos juntarnos al día siguiente. Pero ahí hay algo que no me gustó y en donde yo doy un paso al costado. Me invitó a su casa", continúa relatando.

César Campos le pregunta qué es lo malo. Ella dice que era un desconocido y que no se iba a ir a meter a su casa. "Entonces yo le digo 'bueno, si tú te quieres juntar conmigo, yo encuentro muy inoportuno que me invites a tu casa. Si quieres nos juntamos en un lugar público"", asevera.

Pero el tema no quedó ahí. "Me siguió llamando, me siguió mandando mensajes. Recuerdo que una vez en Calle 7 me mandó a decir con un productor muy importante de ese canal, TVN, que quería juntarse conmigo, que incluso me quería invitar a viajar", sostiene.

Te recomendamos: