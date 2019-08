Chiqui Aguayo se emociona al recordar el apoyo de su madre en difícil momento: "Volví a ser una guagua"

En Muy buenos días, los panelistas estaban comentando la relación de padres e hijos. En esta instancia, Chiqui Aguayo se sinceró sobre la conexión que tiene con su madre. Reveló que "el acto de generosidad" es lo que más admira de los papás y recordó algunos momentos que vivió con su mamá cuando era pequeña.

Cuando tenía nueve años iban al teatro. Salían a comer y comentaban las obras que veían. "Eso hizo que tuviéramos una relación muy bonita porque me regaló el arte, que es donde me muevo hoy en día. Pero lo que más me emociona de ser papá es esa generosidad que yo siento que no esperan nada a cambio", narra la comediante.

En ese momento, se refirió a la relación que tiene con su madre y cómo la ha ayudado en el proceso del embarazo. Chiqui está en su semana 33 de gestación y se ha refugiado en su progenitora cuando tiene dudas o inquietudes. "Va a ser su primera nieta. Yo la veo que está súper contenta", asegura.

La panelista también abordó la ayuda de su madre cuando pasó por una situación compleja el año pasado. "Volví a ser una guagua. Tenía a mi mamá agarrada de la mano. Es emocionante y uno no sabe muy bien cómo explicarlo", asevera.

"La conexión que tengo con mi vieja no es algo que sea casual, no es una cosa mágica. Es una cosa que ella se encargó de construir. (…) Es una sensación de seguridad que te da cuando ella está al lado", dice.

Te recomendamos: