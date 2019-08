Nicole "Luli" Moreno en picada contra la doctora Cordero: "No tiene ética y no es profesional"

Nicole Moreno visitó No culpes a la noche para hablar de su vida y nuevos proyectos. En la instancia, abordó su vida amorosa y el difícil episodio que pasó con su hijo, quien fue detenido después de un altercado. Además, Luli se refirió en duros términos a la dra. María Luisa Cordero cuando fue consultada por ella.

"No tiene ética" y "poco profesional" dijo la modelo sobre la psiquiatra. "La ética para mí es muy importante y siento que ella como profesional, por lo que se desempeña, por lo que estudió y por lo que supuestamente ejerció no tiene ética . No tengo nada más que decir respecto a una persona que no cumple con lo que corresponde y que supuestamente hizo el juramento y no lo cumplió", enfatiza la influencer.

"Una cosa es sin filtro y otra cosa en no tener ética. Lo que estoy diciendo yo es que ella no tiene ética. (…) Tuve un percance con ella en Canal 13, antes de ser reina, el año anterior. No voy a dar detalles, no corresponde, pero a todo el mundo trataba de lo peor", señala Moreno.

"Me carga la gente que trata mal a otra. No va conmigo, no va dentro de mis valores. Para mí el respeto ante todo. Y esa señora a mí en ese momento también me lo faltó. Entonces, para mí es falta de respeto, no tiene ética y no es profesional", sentencia.

La detención de su hijo

Cuando Katy Salosny le pregunta por la detención de su hijo, Luli no quiso referirse en profundidad. "Prefiero no hablar de este tema. Con mucho cariño y respeto se los pediría. Gracias por la preocupación a ustedes, a toda la gente y todos los medios que me han preguntado. Pero no voy a entrar en detalle porque la que trabaja en televisión soy yo", interviene la modelo.

De todas formas, habló de cómo vivió ella ese difícil momento familiar. "Uno trata de dar lo mejor en la crianza, entregarle valores, educación. Y, pucha, a veces las cosas se van de las manos sin que uno quisiera. De cierto modo, mi vida marcó un ante y un después. Fue un momento muy duro. Yo creo que es lo más doloroso que he vivido en toda mi vida", señala.

"Es difícil ser madre, es difícil criar", dice. "No sé si es algo superado. Como madre tendré que apoyarlo en todo", agrega. Además, menciona que se cuestiona, en todo sentido, su rol como madre, como lo hacen casi todas las mamás.

Luli está en pareja

En el late de TVN, el periodista Juan Pablo Queraltó le preguntó cómo estaba el corazón. "En este momento me encuentro feliz. Estoy entregada a disfrutar del buen momento que estoy viviendo. Momentos muy lindos, sanos, dulces", comenta.

"Estoy feliz (…). Lo suficiente para seguir disfrutando" reconoce la conductora de Siempre fuerte. "Es un momento que estoy viviendo y no me gustaría entrar en detalle por respeto a su familia y al momento que estamos viviendo", sostiene. Ante la insistencia por parte de los conductores, la influencer dice que "Las cosas que uno quiere, las protege, las cuida".

