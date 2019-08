¡Momento incómodo! Raquel Argandoña le para los carros a José Antonio Neme en "Mucho Gusto"

Ayer se vivió un tenso momento en Mucho Gusto. Raquel Argandoña visitó el matinal de Mega para hablar de su amistad de más de 40 años con Patricia Maldonado. En ese momento, la "Quintrala" recordó un complejo momento que vivió hace unos años con sus hijos.

La ex alcaldesa de la comuna de Pelarco se refirió a cuando perdió la tuición de sus hijos en el 2003. Kel Calderón tenía 12 y Nano Calderón 6 años. En ese entonces, su amiga Patricia Maldonado la apoyó y la ayudó a salir adelante.

Estaban hablando de ese tema, cuando José Antonio se toma la palabra. "Hay otro lado que es desde los hijos. También uno pasa por momentos con los padres. Los juzga mucho en una época. Uno cree que son superhéroes cuando los padres no son superhéroes. Tienen las mismas angustias, tristezas y problemas. Y uno se da cuenta cuando es más adulto", comienza diciendo el periodista.

Luego, se refirió a la relación de Argandoña con su hija. "Con tu hija Kel tienen una relación excelente, entretenida. Unos las ve en las redes sociales súper cómplices. Tiene que haber habido un proceso de construcción para llegar a eso. No es fácil. Y probablemente desde la Kel también. Tienen una relación que traspasa las redes sociales. Cuando uno las ve en Youtbe, las ve en Instagram, ve una mamá chora, juvenil, súper como amigas. Y, probablemente, ahí hay un proceso de la mamá que logra reencontrarse con su hija en un momento de la vida y construir un universo común que probablemente antes fue difícil porque la adolescencia…", continuó el conductor de noticias.

En ese momento, la ex panelista de Bienvenidos lo para en seco. "Si pero yo no vengo a hablar de la relación con mis hijos. Vengo a hablar de la amistad con la Paty", sostiene. Maldonado interrumpe de inmediato y cambia el tema drásticamente, "Nosotros hemos tenidos momentos heavy pero hemos tenido momentos maravillosos", señala.

Los duros ataques de Nano Calderón a su madre

Hace unas semanas, Nano Calderón, hijo de Raquel Argandoña, hizo fuertes declaraciones sobre su madre. "Respecto a mi vieja, yo no paso tiempo con ella y no tengo el más mínimo interés de volver a compartir con alguien así". Esas fueron algunas de las palabras que compartió en sus historias de Instagram. También la trató de "falsa", ninguneó su trabajo y no le permite el ingreso a su casa. "Ahora ya tiene la entrada prohibida y en su vida va a volver a poner un pie en mi depa", señaló.

En ese entonces, Kel Calderón defendió a su madre. "Quiero decirte que me lleno de orgullo cada vez que alguien te nombra. Y que tengo el pecho inflado de ser tu hija. Recuerda que nadie tiene derecho a herir un corazón como el tuyo y que yo voy a estar siempre siempre siempre a tu lado", publicó en su Instagram tras los ataques de su hermano a Argandoña.

La amistad de Raquel y Patricia

Antes del impasse, Argandoña y Maldonado estaban contando cómo se han apoyado mutuamente. "La Pata está conmigo más en los momentos malos que en los buenos, porque en los buenos tú siempre estás con la gente que no son tan amigos, son más conocidos. Pero en los malos la Pata siempre está presente. Aunque yo no la llame… Y para mí es fundamental porque yo he pasado momentos heavy y la Pata me ha sacado cuando yo he estado realmente mal, mal, mal emocionalmente", cuenta Raquel.

Diana Bolocco le pregunta si puede comentar algún episodio en el que la cantante la haya acompañado. "Yo creo que el momento más terrible para una mujer y para una madre es cuando a tus hijos te los quitan. Perder a los hijos es lo peor que le puede pasar a una mujer. Todo lo demás se supera en la vida, pero eso es terrible, cuando no eres alcohólica, ni drogadicta ni una prostituta. Ni a una prostituta le quitan a los hijos. Entonces, fue una época terrible para mí que estaba en un estado depresivo heavy", relata la "Quintrala".

"A mí me emociona todo esto porque cuando yo creo que la amistad es de verdad, es sana, tú puedes ayudar a tu amiga de corazón, sin interés. Entre la Raquel Argandoña y la Patricia Maldonado no existe el más mínimo interés. No existe la más mínima envidia. No pude existir porque yo a ella la quiero como si fuese una hermana. La protejo. Cuando algo le pasa yo estoy ahí. Nos queremos con nuestros defectos y cualidades", dice la fundadora del café concert.

