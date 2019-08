Ingrid Cruz comparte potente mensaje sobre su cuerpo: "Lo cuido, como sano y lo disfruto"

Ingrid Cruz se ha consolidado como una de las actrices más talentosas de la televisión. Actualmente, protagoniza Jugos de poder, la teleserie nocturna de Mega que goza de alta sintonía y buenos comentarios.

La intérprete le da vida a Karen, una periodista que trabaja con Mariano (Álvaro Rudolphy), el malvado candidato presidencial que está dispuesto a todo con tal de llegar al poder.

Además de verla por las pantallas, la actriz es muy activa en redes sociales. Constantemente, está publicando contenido de su vida familiar y profesional. Y, recientemente, compartió un potente mensaje sobre el cuerpo y la aceptación personal.

"¡Estamos trabajando para estar bien para verano! A mis 44 años puedo decir que soy feliz con mi cuerpo. Lo cuido, como sano y lo disfruto. No me importan los estereotipos. Me importa ser feliz y estar sana. ¡Feliz martes! ¡Besos a todos ! Y si van a tirar mala onda …váyase a otro Instagram. No engancho con la mala vibra", posteó Ingrid Cruz.

La imagen se llenó de comentarios positivos. "Sin palabras", "lo máximo, "ya quisiera yo llegar a los 44 así de estupenda", "bella", "siempre admirable", "toda la razón", fueron algunas palabras que le enviaron a la actriz.

