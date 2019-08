Facundo Gómez no lo pasó bien en 'Resistiré': "Odié ser conductor de un reality"

Hace casi dos semanas que finalizaron las transmisiones de Resistiré, pero el reality todavía da que hablar. Después de cuatro meses y más de 90 capítulos, el programa llegó a su fin y eligió al ganador. Mario Sepúlveda se coronó como el vencedor por votación del público. El minero ganó el 108 millones, pero el 15% lo repartió entre sus compañeros.

La emisión de Resistiré tuvo una alta sintonía y fue muy comentada en redes sociales. No obstante, el público y algunos "resistentes" no quedaron conforme con el método de elección del ganador, ya que creían que se debió definir a través de una competencia.

Pero esta no es la única polémica tras su final. Hace unos días, Facundo Gómez, quien conducía el espacio junto a Diana Bolocco, reveló su verdad y confesó que no lo pasó del todo bien en las grabaciones.

"Odié ser conductor de un reality", comienza diciendo. "Lo primero que tendría que hacer es pedirme perdón a mí mismo por haber hecho lo que hice", reconoce "Facu".

"Todo comenzó hace como cuatro meses. Yo estaba haciendo Mi pareja puede y se acababan los programas que habíamos acordado. Me iba a quedar desempleado y me ofrecieron conducir un reality", relata el comunicador.

Él ya había participado en dos realitys: Big Brother y La isla. Pero ahora iba a ser distinto, porque "iba a ser victimario, y no víctima", dice. "La verdad es que es que eso me daba emoción. Y vete a la verga… lo difícil que es conducir un reality. Lo digo y hasta me estreso", reconoce.

El mexicano contó algunas situaciones que vivió en el encierro, como que no podía comenzar las grabaciones porque habían participantes discutiendo. También expresó otra situación molesta. Su camarín estaba al lado de una máquina dispensadora de comida, y cuando los productos quedaban atrapados, la golpeaban. Esto ocasionaba ruidos molestos a altas horas de la madrugada.

"No me gustó ser conductor de un reality. Fue una constante lucha entre yo mismo y la producción", dice. Por ejemplo, no le gustó hacer un licuado de cabeza de pescado con ojo de vaca. "En mis 25 años de tele creo que una vez o dos caí en eso por iniciativa propia. No sé quién quiere ver eso. Yo no querría ver a un wey que quiera vomitar y estás compitiendo entre que si te lo tragas o no. A mí no me divierte", comenta en el video.

Además, confiesa que le llevaba golosinas a los resistentes, ya que no le gustaba que no tuvieran alimento. "Es muy extremo estar jugando con la vida de los demás. Está muy rudo. De repente me ponían a mostrar videos del ex novio que en realidad es novio y que entra a reclamar que su novia anda con otro. Entonces yo le tengo que enseñar los videos de cuando se besó con otro. Yo no puedo hacer eso. Yo no soy así", dice.

"Odié ser conductor de un reality. Perdón Resistiré. No hablo mal de ti, pero esto no era para mí. Yo no soy un conductor así, pero tenía que hacerlo. Además, debo mucho dinero. Chile me salvó, tenía que pagar deudas", concluye Facundo Gómez.

"Son hermosos, los quiero": Fede Farrell estrena videoclip protagonizado por Tere Kuster y Gabriel Martina Los trasandinos formaron un triángulo amoroso en "Resistiré"

Te recomendamos: