Raquel Argandoña se quiebra al recordar difícil momento que vivió con sus hijos

Esta mañana, Raquel Argandoña visitó Mucho Gusto para hablar de su amistad de 40 años con Patricia Maldonado. "La Pata está conmigo más en los momentos malos que en los buenos, porque en los buenos tú siempre estás con la gente que no son tan amigos, son más conocidos. Pero en los malos la Pata siempre está presente. Aunque yo no la llame… Y para mí es fundamental porque yo he pasado momentos heavy y la Pata me ha sacado cuando yo he estado realmente mal, mal, mal emocionalmente", cuenta Raquel.

Diana Bolocco le pregunta si puede comentar algún episodio en el que Maldonado la haya acompañado. "Yo creo que el momento más terrible para una mujer y para una madre es cuando a tus hijos te los quitan. Perder a los hijos es lo peor que le puede pasar a una mujer. Todo lo demás se supera en la vida, pero eso es terrible, cuando no eres alcohólica, ni drogadicta ni una prostituta. Ni a una prostituta le quitan a los hijos. Entonces, fue una época terrible para mí que estaba en un estado depresivo heavy", relata la "Quintrala".

La ex alcaldesa de la comuna de Pelarco recordó cuando perdió la tuición de sus hijos en el 2003. En esa instancia Kel Calderón tenía 12 y Nano Calderón 6 años.

Patricia rememora el complejo momento que vivió su amiga. "Me acuerdo que un 24 de diciembre me llama. Yo estaba en Curacaví con mi familia y me dice 'estoy sola'. Yo le dije '¿qué quieres qué haga, me voy para allá? Te voy a buscar, te vienes para acá, pasas la pascua con nosotros"", cuenta Maldonado. "Está el árbol de Pascua con todas las cosas. No sé qué hacer", le dice Raquel a Paty.

"Cuando tú ves a una persona tan grande y tan fuerte, verla tan deprimida, a ti te baja el pánico. Me bajó el pánico de amiga. Yo dije que tenía que trabajar conmigo y salir de esto", recuerda la locutora de Sin Límites.

"A mí me emociona todo esto porque cuando yo creo que la amistad es de verdad, es sana, tú puedes ayudar a tu amiga de corazón, sin interés. Entre la Raquel Argandoña y la Patricia Maldonado no existe el más mínimo interés. No existe la más mínima envidia. No pude existir porque yo a ella la quiero como si fuese una hermana. La protejo. Cuando algo le pasa yo estoy ahí. Nos queremos con nuestros defectos y cualidades", agrega.

La terapia del café concert

Patricia Maldonado contó que, después de este duro episodio, llamó a su amiga para trabajar con ella. "La Raquel en ese minuto era irreconocible. Yo había creado el café concert y teníamos la radio. Ella entra en este estado, y yo le digo: 'vamos a hacer el café concert'. 'No', me dice. 'No puedo"", le responde Argandoña.

"El café concert va a ser tu terapia. Y cuando estés arriba del escenario, te vas a dar cuenta que esta hora y media en que estamos actuando no las contaste. Te vas a reír, vas a llorar", le insistió la panelista de Mucho Gusto en aquella ocasión.

Finalmente, la ex panelista de Bienvenidos se unió al show y enfrentó la situación en el escenario. "Yo creo que fue mi mejor psicólogo", reconoce.

