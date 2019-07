Diana Bolocco es sorprendida con registro de su primer encuentro con Cristián Sánchez

Ayer en Mucho Gusto celebraron el cumpleaños número 42 de Diana Bolocco. En el espacio le dieron muchas sorpresas. Su familia y amigos le enviaron cariñosos saludos de cumpleaños. Su hermana Verónica y su esposo, Cristián Sánchez, le enviaron videos que emocionaron hasta las lágrimas a la animadora.

Además, su madre, Rose Marie Fonk, y su padre, Enzo Bolocco, hicieron un contacto telefónico con el matinal de Mega para dedicarle unas emotivas palabras. También la saludaron sus hijos, amigos cercanas, los ex participantes de Resistiré y el equipo de Mucho Gusto.

¡Mordió la parte equivocada! Diana Bolocco protagoniza gracioso chascarro en el día de su cumpleaños La conductora de "Mucho Gusto" cumple 42 años

En un momento, comenzaron a recordar la historia de amor entre Diana y Cristián. Y, para sorpresa de la comunicadora, mostraron el registro del primer cruce de miradas de la actual pareja.

El video es del 2001. La menor de las hermanas Bolocco estaba en la boda de Cecilia con Carlos Menem en Argentina, cuando un joven Cristián Sánchez se le acerca con un micrófono. "¿Cómo te sientes por el matrimonio?", le pregunta el conductor de Muy buenos días a Diana, quien estaba sobre un auto al lado de su ex marido. "Muy bien", le responde ella.

"¿Has estado con ella (Cecilia) hoy día?", la interroga nuevamente. "No", dice escuetamente la hermana de la ex Miss Universo. "No puedo, estoy apurada", vuelve a decir la animadora de Resistiré.

"Una respuesta evasiva, pero hubo esa mirada penetrante. Yo creo que ahí, quedó flechada. Quién diría que entremedio de periodistas y de flashes, iba a nacer el amor", señala Sánchez al final de las imágenes.

En el estudio del matinal de Mega, Diana reconoce que "ese primer encuentro no lo había visto, pero sí sabía que existía". "Él dice que yo lo miro de forma especial, y hora que veo las imágenes igual parece que sí", agrega entre risas. En ese momento, tenía 24 años y Cristián cinco más que ella.

La pareja se conoció más en profundidad el 2007. Con el tiempo, se casaron y formaron una familia. Actualmente, tienen dos hijos.

"Hay mucho prejuicio": Diana Bolocco detalla cómo fue crecer siendo hermana de una Miss Universo En medio de la celebración de su cumpleaños, la conductora de "Mucho Gusto" habló de su infancia y juventud al lado de Cecilia Bolocco

Te recomendamos: