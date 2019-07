"Es algo personal la cantidad que debemos comer": Gala Caldirola responde a las críticas sobre su dieta

Gala Caldirola publicó una imagen en donde muestra una de sus raciones de comida. En el plato hay arvejas, garbanzos, brócoli y, al parecer, carne de soya. "SSS… sano, simple, sabroso", escribió junto a la postal.

Al compartir su alimento, la española recibió una serie de críticas que apuntaban a que la porción de comida era muy poca. "Con razón estás tan flaca", "yo con unos tres de esos platos, seguro ya me sentiría satisfecha", "con eso no lleno ni una tripa", "yo como eso y quedo muerta de hambre" y "no me llenaría ni la muela" fueron algunos de los comentarios que le llegaron.

Ante los cuestionamientos que recibió la esposa de Mauricio Isla, la modelo decidió explicar su dieta:

"Aclarando algunas dudas sobre la ración de comida adecuada que mencionan en mi última foto. Es absolutamente algo personal la cantidad que debemos comer, todo depende de tu consumo calórico diario y de tu genética. En mi caso hago siempre 5 comidas diarias siendo el desayuno la mas 'contundente' y donde añado mas hidratos y así voy equilibrando y completando los nutrientes necesarios repartidos en las otras 4 comidas a lo largo del día. Hago muchas comidas de raciones moderadas y bajando el consumo de hidratos hasta llegar a la noche donde no consumo carbohidratos. ¡Este es mi caso y por supuesto no es igual para todos! ¡A mí funciona y me mantiene sana , fuerte y equilibrada!", escribió en la red social Gala Caldirola.

A pesar de los comentarios negativos que recibió, algunos seguidores apoyaron su manera de alimentarse. "Si esa es la ración de comida adecuada para ti, no le veo lo malo para nada", le dijeron. También destacaron lo rico y sabroso que se veía su plato en la foto. Hasta le pidieron la receta y los ingredientes de su comida. Además, valoraron lo saludable y nutritivo de la ración.

