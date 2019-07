Dana Hermosilla le dedica un emotivo saludo de cumpleaños a la hija de Camila Recabarren

El jueves 25 de julio estuvo de cumpleaños Isabella, hija de Camila Recabarren. La menor cumplió seis años y recibió múltiples felicitaciones.

La modelo publicó un emotivo mensaje dirigido a su pequeña hija: "Hace ya 6 años llegó a mi vida Isabella. No saben cuánto agradezco haberla tenido. Me cambió mi forma de ver y sentir la vida. Es mi razón de estar de pie hoy, con ganas de volar muy alto pero siempre junto a ella y por ella. Y gracias a mi familia que siempre ha estado pendiente de nosotras, del día uno que decidí aperrar sola en esta hermosa labor. ¡Daría la vida por ella! Feliz cumpleaños a esta cabrita que me robó el corazón", escribió la ex Miss Chile.

La modelo también publicó un video del momento en que le cantaron el Cumpleaños feliz a la celebrada.

Pero la celebración y los saludos no terminaron ahí. Anoche, Dana Hermosilla, pareja de Camila Recabarren, también le dedicó unas conmovedoras palabras a la hija de la conductora de Tu vida tu historia. "Feliz vuelta al sol, pequeña Isabella. Sin duda lo mejor de la semana fue celebrarte, y compartir parte de tu viaje es tremenda aventura. Siempre me quedaré con esos recuerdos", posteó en su cuenta de Instagram.

