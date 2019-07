Cote López se despide de Chile: "Siento que se me parte el alma, pero voy donde el amor de mi vida"

Cote López se va de Chile para acompañar a su esposo, Luis Jimenez. El "Mago" ya lleva un tiempo fuera del país, pero su esposa seguía en Chile. Sin embargo, la influencer ya había adelantado que se viajaría a Arabia Saudita, prontamente, junto a las trillizas y su hijo menor para acompañar a su marido.

También se había referido a los cambios que tendría que experimentar en el país asiático. “Esta será la primera vez que me tenga que tapar entera y usar burka, porque en Emiratos y Qatar no era necesario. Acá sí, todas las mujeres, incluyendo las extranjeras, desde el cuello a los pies”, comentó a LUN en aquella ocasión. No obstante, aseguró que no le molestaba: “Como estoy en su país me tengo que adecuar. Además, adentro del condominio (donde vivirán) no tengo que taparme”.

Además, contó que vivirá en el mismo complejo que Carlos Villanueva y su esposa Fernanda Arancibia, porque son muy amigos. Sobre sus proyectos aquí en Chile, sostuvo que seguirá adelante con ellos, incluso viajará al país en el verano. Hace un tiempo había anunciado que lanzaría una línea de labiales con su nombre junto a MAC, que saldrá en marzo del próximo año, y su propia línea de ropa.

La despedida de Cote López

Finalmente, su estadía aquí en Chile llegó a su fin. Después de casi un año en el país, la influencer vuelve a irse para acompañar al padre de sus hijos. En su despedida, publicó un sentido mensaje en Instagram:

"Llegó la hora de decir adiós. Siento que el nudo en la garganta no detonará jamás. Viví 13 años afuera y me sentía fuerte sola, pero bastó menos de un año acá… estar con todos mis seres queridos para acostumbrarme a ellos, a la compañía y a su cariño. Siento que se me parte el alma, pero voy donde el amor de mi vida. Gracias por todo, ¡gracias por tanto! A mi familia, amigos y a mis seguidores. Me voy feliz (y feliz también que pude conocer a muchos de ustedes en los eventos. Me voy con el corazón llenito de amor y muy agradecida", compartió la modelo.

Adiós Palestino

Hace unas semanas, Cote López se despidió de Palestino, el equipo de fútbol donde jugaba Luis Jiménez. "Nunca me he metido en las decisiones futbolísticas de mi marido pero siempre lo apoyaré en todas. Estoy feliz porque Luis ha hecho todo lo que ha querido", comenzó diciendo. Luego destacó los logros deportivos del "Mago". Pero mencionó que le faltaba un sueño por cumplir "y creo que está por llegar", sostuvo en Instagram.

También le dedicó sentidas palabras al ex club de su esposo. "Yo les agradezco de corazón a la gran familia de Palestino por como nos recibieron, por todo el amor que nos entregaron como familia. Fueron 10 meses hermosos, de verdad una experiencia maravillosa", señaló.

El ex seleccionado nacional está jugando en Arabia Saudita. Hace un tiempo fue presentado como nuevo refuerzo de Al Ittihad. El equipo del Medio Oriente lo integran algunos chilenos. Está dirigido por José Luis Sierra y el capitán es el mediocampista chileno Carlos Villanueva.

